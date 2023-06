• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS sous-compacts de luxe.

• En lice, le duo BMW X1/X2, de même que le Volvo XC40 et le Mercedes-Benz GLB.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS sous-compacts de luxe, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Voici un segment qui ne cesse de croître en popularité : celui des VUS de luxe sous-compacts. Véritable porte d’entrée chez certains fabricants de prestige, il représente pour les amateurs l’occasion de mettre la main sur un modèle appartenant à une marque qui les fait rêver.

Attention, toutefois, les prix ne sont pas aussi abordables qu’on pourrait le penser dans cette catégorie. Heureusement, les constructeurs ont bonifié leur offre, si bien que les modèles qui s’imposent offrent quelque chose d’intéressant aux consommateurs.

C’est le cas des trois produits qui sont montés sur notre podium pour 2023, soit le Mercedes-Benz GLB, le Volvo XC40 et le duo formé des BMW X1 et X2. Lequel a séduit nos panélistes ?

Ça n’a pas été un choix facile, car chacun propose des trucs attrayants.

Par exemple, avec le GLB, on a le choix entre deux mécaniques et deux personnalités différentes, ainsi qu’un système multimédia à la fine pointe, et peut-être à la présentation visuelle la plus réussie de la catégorie. Le modèle n’est pas laid non plus, c’est à souligner.

Volvo XC40 2023 Photo : Volvo

Avec le Volvo XC40, on met aussi la main sur un VUS fort joli et dont la conduite présente un équilibre intéressant. Son interface multimédia a tout pour faire rager, toutefois, ce qui lui coûte de précieux points.

BMW X1 2023 Photo : D.Boshouwers

Dans le case des BMW, on parle possiblement des modèles les plus agréables à conduire dans cette catégorie. Lorsque le traitement M est appliqué (X2), on retrouve un utilitaire résolument sportif.

Mercedes-Benz GLB 2023 Photo : Mercedes-Benz

En bout de piste, c’est le Mercedes-Benz GLB qui s’est imposé, en raison de son équilibre et l’ensemble de son œuvre.