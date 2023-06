• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des voitures de luxe pleine grandeurs.

• En lice, la Genesis G90, la Mercedes-Benz Classe S et ses dérivées et la Porsche Panamera.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des voitures de luxe pleine grandeurs, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

Lorsqu’il est question de prestige, aucun segment automobile ne le représente mieux que celui des berlines de luxe pleine grandeur. Oui, les VUS de grands formats jouent un peu le même rôle aujourd’hui, mais la voiture demeure l’expression même de la réussite et de la richesse dans cette catégorie et cette fourchette de prix.

Conséquemment, la concurrence s’est toujours surpassée pour offrir le nec plus ultra. Ici, on ne doit pas seulement séduire l’acheteur ; on doit le retenir. Sans surprise, donc, on retrouve de grandes voitures dans cette catégorie. Quant à nos finalistes, deux des trois modèles étaient attendus, soit la Mercedes-Benz Classe S et la Porsche Panamera. Cependant, l’arrivée de la Genesis G90 dans la discussion montre à quel point la marque de luxe de Hyundai a fait un travail extraordinaire en seulement six ans.

Genesis G90 2023 blanche Photo : D.Boshouwers

Commençons d’ailleurs notre tournée avec cette dernière. La G90 a été renouvelée l’an dernier et au passage, son niveau de luxe est passé à un autre niveau. Cette voiture est présidentielle, rien de moins. Les places arrière sont absolument extraordinaires et comprennent le siège exécutif qui peut s’allonger lorsque le fauteuil du passager avant se pousse vers l’avant. Le confort, l’expérience au volant, la compagnie offre du sérieux.

À voir aussi : Premier essai de la Genesis G90 2023 : dans la cours des grands

Mercedes Benz Classe S 2023 noir Photo : Mercedes-Benz

Du côté de Mercedes-Benz, la Classe S n’a plus besoin de présentation. Il faut aussi inclure dans la discussion toutes ses dérivées, car à partir de ce modèle, la compagnie fait du millage. N’empêche, n’importe quel président de compagnie souhaite toujours se pointer à ses réunions, bien assis à l’arrière de cette limousine qui se veut franchement impressionnante.

Porsche Panamera Turbo S 2023 violet Photo : Porsche

Enfin, avec la Porsche Panamera, on obtient le nec plus ultra en matière de luxe, mais aussi de performance. En fait, cette voiture est assurément la seule de nos trois finalistes où le propriétaire aime mieux la conduire que de s’installer à l’arrière. Voilà peut-être pourquoi elle est celle qui a séduit une majorité de nos experts, suffisamment pour qu’on lui remette la palme pour 2023.

C’est simple, la Porsche Panamera 2023 fait tout bien.