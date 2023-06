Le nouveau Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz

• Mercedes-Benz Canada a annoncé les prix du VUS GLC 2023.

• Le prix de départ du modèle révisé est de 58 900 $ pour le GLC 300 4MATIC.

Le Mercedes-Benz GLC 2023, qui sera disponible dans les prochaines semaines, sera proposé à un prix de départ de 58 900 $, selon l'annonce faite aujourd'hui par le constructeur. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport au PDSF de 51 600 $ du modèle GLC sortant.

Sans compter la version coupé dévoilée précédemment et dont le lancement est prévu pour le début de l'année 2024, il y a cinq ensembles pour le GLC 2023 dans l'offre.

L'habitacle de Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz

Sièges de Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz

Ensemble haut de gamme (coût de 3 875 $)

Cet ensemble ajoute au modèle de base plusieurs caractéristiques de luxe et de commodité. Parmi elles, des mises à jour du trafic en direct, la fonction de navigation de Mercedes, une caméra à 360 degrés et un capot transparent pour la navigation hors route. Cet ensemble comprend également un toit ouvrant panoramique, des seuils de porte éclairés, l'accès et la conduite sans clé, l'ouverture du coffre activée par le pied et l'aide à la signalisation routière.

Ensemble extra haut de gamme (3 650 $)

Ce groupe, qui ne peut être obtenu qu'en combinaison avec l’ensemble haut de gamme, ajoute l'intégration de la réalité augmentée à la navigation et une technologie unique d'éclairage numérique, ainsi que des vitres améliorées pour la réduction du bruit et de la chaleur, un système de sonorisation Burmester 3D Surround et un affichage tête haute.

Design extérieur de Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz

Profil de Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz

Ensemble conduite intelligente (2 700 $)

Ce groupe, qui nécessite également l'acquisition de l’ensemble Premium, ajoute des fonctionnalités à la suite de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite. Les acheteurs bénéficient de l’adaptation de la vitesse en fonction du trajet, de l’avertisseur d’angle mort actif, de l’assistant directionnel actif, de l’avertisseur de franchissement de ligne actif, de l’avertisseur de limitation de vitesse actif, de l’assistant de changement de voie actif, de l’assistant directionnel pour les manœuvres d’évitement et du système assistance au braquage évasif Pre-Safe Plus.

Ligne AMG (3 400 $)

Cette ligne confère une plus grande sportivité au GLC, notamment en termes d'esthétique. Cela se traduit par des palettes de changement de vitesse argentées, des jantes AMG de 19 pouces à 5 branches doubles, un volant sport, des tapis de sol AMG, un pédalier sport AMG en aluminium avec crampons en caoutchouc et un système de freinage sport, ainsi que des éléments de style extérieur AMG.

Ligne AMG avec groupe nuit (3 900 $)

Ce groupe ajoute un aspect plus sombre, englobant toutes les caractéristiques de la ligne AMG et ajoutant des éléments extérieurs noirs brillants tels que des jantes AMG de 19 pouces à 5 rayons jumelés en noir et des rails de toit noirs. À l'intérieur, on trouve des pédales sport AMG en aluminium et des crampons en caoutchouc. Le système de freinage sportif fait également partie de ce groupe.

Mercedes-Benz GLC 2023 noir Photo : Mercedes-Benz

Rappelons que pour 2023, le VUS GLC s'est agrandi, augmentant l'espace intérieur et l'espace de chargement, et présente un design plus dynamique dans l'ensemble. Une autre mise à jour notable est l'intégration de la dernière version du système d'infodivertissement MBUX. Mercedes inclut davantage d'équipements de série dans le modèle de base pour 2023.

La seule version du GLC proposée au lancement est le GLC 300 4MATIC, qui est à transmission intégrale et fonctionne avec un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 255 chevaux (comme précédemment) et 295 lb-pi de couple (soit 22 de plus qu'auparavant), fonctionnant avec le soutien d'un système hybride léger de 48 volts. La boîte de vitesses automatique à 9 rapports est de retour en 2023.

Arrière de Mercedes-Benz GLC 2023 Photo : Mercedes-Benz