• Mercedes présente le Mercedes-AMG GLE 53 Hybride rechargeable 2026.

La marque de voitures de sport et de performance d'Affalterbach élargit sa gamme avec le nouveau Mercedes-AMG GLE 53 Plug-in hybride. Pour son fabricant, ce véhicule se distingue par sa puissance, son efficacité énergétique et son adaptabilité au quotidien.

Le modèle sera produit en versions VUS et Coupé. Mercedes parle d’un lancement européen et américain tard en 2025, mais seulement en 2026 au Canada. On parle donc d’un modèle qui est tout de même sur l’horizon plutôt lointain.

Le Mercedes-AMG GLE 53 Hybride 2026, en versions coupe et VUS Photo : Mercedes-Benz

Un positionnement unique dans la gamme Mercedes

La Mercedes-AMG GLE 53 est une addition stratégique à la gamme Mercedes-Benz, conçue pour offrir une alternative hybride aux amateurs de performances. Selon Michael Schiebe, président du conseil de direction de Mercedes-AMG, cette nouvelle version du GLE forme « un pilier supplémentaire dans notre portefeuille orienté vers l'avenir. » Elle vise de nouvelles cibles, tout en maintenant les valeurs de la marque en matière de plaisir de conduite et d'agilité.

La performance alliée à l'efficacité énergétique

Propulsé par un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres spécialement optimisé, le GLE 53 hybride offre une puissance de 443 chevaux. Avec l'ajout d'un moteur électrique de 134 chevaux, la puissance totale combinée s'élève à 536 chevaux. Cette configuration permet une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, avec une vitesse de pointe électroniquement limitée à 250 km/h.

Grâce à sa batterie de 31,2 kWh, le GLE 53 peut également rouler en mode tout électrique à des vitesses allant jusqu'à 140 km/h sous certaines conditions.

À noter, le GLE 53 ne sera pas le plus puissant de la Classe GLE AMG. Le GLE 63 S est équipé d'un V8 biturbo de 4,0 litres associé au même système hybride rechargeable que le GLE 53, soit une puissance de 603 chevaux.

Design du tout nouveau Mercedes-AMG GLE 53 Hybride 2026 Photo : Mercedes-Benz

Outre ses performances, le GLE 53 Hybride est doté d'une série de fonctionnalités axées sur le confort et la sécurité. La suspension AMG RIDE CONTROL+, spécialement développée pour ce modèle, offre une expérience de conduite dynamique et équilibrée.

L'interface MBUX, quant à elle, affiche des informations spécifiques à l'hybride, notamment sur l'état de charge et l'autonomie électrique.

Mercedes-AMG GLE 53 Hybride 2026 gris Photo : Mercedes-Benz

Design du Mercedes-AMG GLE 53 Hybride

Esthétiquement, le GLE 53 se distingue par ses éléments spécifiques aux modèles hybrides. La façade avant est conçue pour optimiser l'aérodynamique, tandis que les écussons hybrides rappellent la nature dualiste du véhicule. À l'intérieur, l'accent est mis sur l'ergonomie et la modernité, avec des affichages adaptés à la technologie hybride.

Le Mercedes-AMG GLE 53 Hybride arrivera chez les concessionnaires canadien « tôt en 2026 ».