Auto123 met à l’essai le Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021.

Le Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé est la version à carrosserie « coupé » du classique GLE du fabricant de luxe allemand. On aime ou pas ce style, mais il y a suffisamment d’amateurs du genre pour que plusieurs VUS se déclinent maintenant en version coupé. Peut-être une mode passagère ?

Vous l’aurez remarqué, ce n’est pas vraiment un coupé. On conserve les 4 portes et seul l’arrière emprunte la ligne arquée. Nous trouvons que cela donne un caractère un peu plus sportif à un gros VUS qui est sinon de forme classique. Ainsi, pour 2 000 $ de plus, vous pouvez différencier votre luxueux GLE de celui du voisin.

Mais attendez, là. On paie donc 2 000 $ pour perdre de l’espace pour les passagers arrière et dans le coffre ?

En un mot, oui. À vous de voir si vous voulez sacrifier 6,5 cm de hauteur aux places arrière, en plus de rendre l’embarquement et le débarquement plus difficiles pour des passagers de grandes tailles. Pour ce qui est du coffre, comparativement à celui du GLE de forme classique dont le volume utile varie de 954 à 2120 litres (dossiers arrière en place et abaissés), le Coupé n’en offre que 779 et 1790, respectivement. Encore là, à vous de voir si, au bénéfice du look, vous êtes prêts à sacrifier le côté pratique.

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021, profil

Design extérieur

Notre GLE 63 S 4MATIC+ Coupé symbolise tout ce qu’AMG peut livrer en termes de performance. En commençant par la calandre, le ton est donné au premier coup d’œil. Au départ, le Coupé donne une impression d’agilité athlétique, mais l’AMG ajoute les stéroïdes. Les entrées d’air et les nervures du capot accentuent le design sportif.

De côté, les jupes latérales et les passages de roues sont dans le ton de la carrosserie et les boîtiers des rétroviseurs, en noir, donnent un caractère racé à la bête. Le Coupé est doté de série de jantes en alliage léger de 22 pouces arborant l’inscription AMG. Ces jantes sont livrables avec une finition noir mat en option.

À l’arrière, la jupe arrière est spécifique à AMG avec des diffuseurs saisissants peints en noir qui intègrent un système d’échappement AMG spécial doté de deux doubles embouts rectangulaires en chrome ultra-brillant. D’autres possibilités de personnalisation sont offertes par l’Ensemble Nuit AMG, une option. Ce dernier comprend des garnitures pour le répartiteur d’air avant et le tablier avant, des garnitures dans les jupes latérales, des boîtiers de rétroviseurs et des cadres de vitres dans un ton noir distingué. Pour couronner le tout, les doubles embouts d’échappement arborent une élégante finition en noir ultra-brillant.

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021, intérieur

L’intérieur reflète également l’exception ultra sportive de ce modèle. Revêtus de cuir nappa, les sièges AMG offrent un soutien latéral exceptionnel et arborent un motif de sellerie spécifique à cette version, avec un insigne « AMG » sur les dossiers avant. D’autres variantes de cuir sont disponibles contre supplément et incluent une sellerie avec des ceintures de sécurité grises et des surpiqûres contrastantes de ton gris argenté sur les sièges. Un éclairage d’ambiance réglable individuellement fait partie de l’équipement de série.

Les sièges sont chauffés et ventilés, et les boutons de contrôles se trouvent sur les panneaux des portes. Attention, en fonction du forfait sport que vous prendrez, l’option du volant chauffant ne sera pas toujours disponible.

Une fois installé derrière le volant, on se retrouve face à deux écrans numériques haute définition de 12,3 pouces qui se fondent pour apparaître comme un panneau de commande d’environ 60 cm. La partie qui est face au conducteur n’est pas tactile alors que celle au centre l’est. Elle peut également être commandée via le pavé tactile qui vous permettra de sélectionner différentes options, mais pas sans peine. Heureusement, Mercedes intègre plusieurs boutons redondants pour les fonctions de la radio, le mode de conduite ou tout simplement le contrôle de la console centrale.

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021, tableau de bord

On ne vous cachera pas qu’à plusieurs reprises nous évitions d’utiliser le pavé tactile tellement il est difficile à gérer. Nous l’avons expérimenté sur plusieurs autres véhicules Mercedes et le constat est le même : c’est laborieux ! C’est pire encore si vous utilisez Apple CarPlay. Vous devrez alors utiliser l’écran tactile pour faire vos sélections. Bref, il faut bien trouver quelques défauts à un véhicule presque parfait!

Les contrôles qui se trouvent sur le volant incluent des touches tactiles précises, efficaces et faciles d’utilisation. Les boutons se trouvant dans la partie inférieure du volant AMG permettent au conducteur de facilement ajuster les paramètres essentiels à la dynamique de conduite. Le bouton rotatif qui se trouve au centre droit du volant permet de choisir un des 7 programmes de conduite, à savoir « Confort », « Sport », « Sport+ », « Individuel », « Course », « Piste » et « Sable ». Ces différents modes modifient des paramètres clés comme les réponses du moteur, de la transmission, de la suspension et de la direction.

Le moteur

Tout d’abord, sachez que ce véhicule est hybride. Oui, vous lisez bien. Le moteur V8 biturbo AMG de 4,0 litres de ce GLE 63 S Coupé est doté d’un alternodémarreur intégré baptisé EQ Boost. Il faut comprendre qu’il y a un moteur électrique intégré entre le moteur et la transmission.

Photo : Auto123.com Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021, avant

Le résultat donne une puissance et un couple supplémentaires de respectivement 21 chevaux et 184 lb-pi qui peuvent être sollicitées temporairement pour bénéficier d’accélérations plus spontanées. Ce petit moteur électrique sert également aux fonctions hybrides du véhicule, à savoir la suralimentation, la récupération d’énergie et l’utilisation de la fonction d’arrêt/démarrage automatique, une des plus imperceptibles du marché.

Tout cela donne 603 chevaux et 627 lb-pi de couple exploités par une transmission Speedshift à 9 rapports et délivrés aux 4 roues par l’excellent système à traction intégrale 4Matic+. Cette dernière peut transférer toute la puissance aux roues arrière chaussées de Michelin Pilot Sport 4s 325/35/22, qui aident assurément à coller l’arrière de ce vaisseau au sol.

Dans la réalité, certes il y a 603 chevaux sous le capot, mais il faut également déplacer un véhicule de 5 390 lb. Aucun problème, car ce GLE 63 S est capable de faire le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes tout en vous imprimant le sourire hébété d’un gamin de 5 ans. Côté suspension, encore là, vous avez droit au meilleur avec la suspension pneumatique adaptative qui absorbe l’ensemble des imperfections routières.

Photo : Auto123.com Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé 2021, trois quarts arrière

Conclusion

Certes, le GLE 63 S Coupé a plus d’une carte dans ses manches. Amusant à conduire, il est puissant, confortable et luxueux. De plus, vous ne passerez pas inaperçu à son volant.

Ni auprès de votre banquier, d’ailleurs. Il faut avoir les poches profondes pour se payer ce petit joujou. Ne déboursez que 133 000 $ et vous avez un modèle « presque nu ». Ajoutez quelques options de confort et de sécurité, et la facture globale dépasse allègrement les 150 000 $. C’est sans compter les frais d’utilisations.

Oui, il est puissant et vous colle un énorme sourire au visage à chaque accélération, mais sa consommation sera directement proportionnelle à la largeur de votre sourire ! Si cela peut vous consoler, dites-vous qu’il consomme quand même moins que le BMW X6 M.

On aime

Puissance

Luxe

Agrément en utilisation quotidienne

On aime moins

Le coût et les coûts

Beaucoup d’options

Version Coupé, on aime ou pas

La concurrence principale

BMW X6 M

Audi RS Q8

Porsche Cayenne Coupé Turbo