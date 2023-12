La Mercedes-AMG SL S E Performance 2025 vient de faire son entrée officielle, et c'est une entrée remarquée pour ce que Mercedes appelle la SL la plus puissante jamais produite. Elle ne sera toutefois pas disponible chez les concessionnaires avant un certain temps, les premiers modèles n'étant pas attendus avant la fin de 2024.

Les chiffres sont impressionnants : la SL S E Performance 2025 peut livrer une puissance de 805 chevaux et un couple hallucinant de 1 047 lb-pi. L'accélération de 0 à 100 km/h est donnée en 2,9 secondes, la vitesse maximale étant de 317 km/h.

La Mercedes-AMG SL S E Performance 2025, de profil Photo : Mercedes-AMG

Une telle force brute nécessite des composants spéciaux pour la gérer, c'est pourquoi l'équipement de série comprend :

- Des freins en céramique composite haute performance avec étrier fixe à six pistons à l'avant

- La stabilisation active du roulis

- La transmission intégrale entièrement variable

- La direction active des roues arrières (disponible jusqu'à 100 km/h)

- Un aileron arrière rétractable

Le groupe motopropulseur qui délivre toute cette puissance est centré sur un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, développant 603 chevaux et 627 lb-pi. Il est secondé par un moteur électrique sur l'essieu arrière, qui développe 201 chevaux supplémentaires. Si les roues avant perdent de l'adhérence, le système peut envoyer la puissance provenant de ce moteur électrique à l'essieu avant. Si les roues avant perdent de l'adhérence, le système peut envoyer la puissance du moteur électrique à l'essieu avant.

Le système comprend également une batterie de 6,1 kWh, placée elle aussi au-dessus de l'essieu arrière, qui permet d'augmenter la puissance pour une courte période (ce qu’on appelle Power Boost). Il n'y a pas encore de chiffres sur ce mode peut fournir.

Le conducteur peut régler le niveau de freinage régénératif de son choix à l'aide d'un bouton situé sur le volant, et oui, le mode le plus élevé permet de conduire sur une seule pédale.

Les améliorations de performance en option comprennent un ensemble aérodynamique AMG, qui apporte un stabilisateur avant, entre autres éléments. Mercedes promet également une multitude d'options de personnalisation, y compris des revêtements et des couleurs uniques pour l'intérieur, offerts par Manufaktur.

À l'intérieur, on retrouve des sièges sport AMG à l'avant de la configuration 2+2 (avec possibilité d'opter pour des sièges performance avec fonction de massage). Le système d'infodivertissement MBUX avec son écran extra-large est également présent.

La Mercedes-AMG SL S E Performance 2025, trois quarts arrière Photo : Mercedes-AMG

Le dernier mot revient à Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG :

« Le SL a toujours été une icône dans la gamme de Mercedes-Benz. La dernière version du légendaire roadster transpose ce statut dans l'avenir. Il s'agit avant tout du nouveau SL 63 S E PERFORMANCE qui, grâce à sa technologie innovante, est le membre le plus puissant de la famille SL. Avec ce concept unique, nous offrons à nos clients non seulement des performances supérieures, mais aussi la possibilité de rouler en mode tout électrique. » - Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG