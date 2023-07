Les Mercedes-AMG GLC 43 2024 et Mercedes-AMG GLC 63 2025 ont été officiellement dévoilées aujourd’hui. Ces variantes performantes du nouveau GLC de la marque allemande offriront, selon leur créateur, « plus de puissance, plus d’équipements et davantage de plaisir de conduite ».

Le GLC 63 S E Performance est le premier VUS hybride à haute performance de la division AMG.

Le Mercedes-AMG GLC 63 2025 Photo : Mercedes-Benz

Extérieur du nouveau Mercedes-AMG GLC

Les variantes AMG du nouveau GLC bénéficient d’un certain nombre de caractéristiques extérieures uniques en matière de design, dont une calandre spécifique AMG avec des montants verticaux et un bouclier avant AMG incorporant des stries, des prises d’air sportives et un élément décoratif chromé. Les bas de caisse latéraux sont intégrés, le bouclier arrière est doté d’un diffuseur pour le GLC 43 et d’un diffuseur supplémentaire pour le GLC 63 S E Performance, ainsi que de deux embouts d’échappement doubles (de forme ronde avec le modèle 43, de forme trapézoïdale avec la version 63).

Intérieur du Mercedes-AMG GLC 43 2024 Photo : Mercedes-Benz

Intérieur du nouveau Mercedes-AMG GLC

Ces modèles GLC sont équipés de sièges AMG en Artico/microfibre avec des graphismes et des revêtements distinctifs, ainsi que de revêtements en cuir et en cuir Nappa en option, avec un écusson AMG en relief incorporé aux appuie-tête avant. Les acheteurs peuvent également opter pour des sièges AMG Performance en option.

Les deux modèles sont équipés de série d’un volant AMG Performance en cuir Nappa, avec des versions en microfibre livrables en option. Ce volant à fond plat est équipé de palettes de changement de vitesse en aluminium. Deux boutons ronds AMG DRIVE UNIT permettent d’accéder à diverses fonctions de conduite dynamique et au menu de conduite AMG DYNAMIC SELECT. Les GLC AMG sont équipés de pédales sport AMG, de tapis de sol et de seuils de porte éclairés.

Le système multimédia MBUX comprend des graphiques et des fonctions spécifiques à AMG, par exemple des affichages spéciaux au bloc d’instruments et à l’écran multimédia central, ainsi que pour l’affichage tête-haute (en option).

Le style « Supersport », une exclusivité AMG, permet d’afficher verticalement des données centrées sur le conducteur. Les modèles intègrent également un enregistreur de données (en option) pour ceux qui prévoient guider leur GLC sur un circuit.

L'avant du Mercedes-AMG GLC 63 2025 Photo : Mercedes-Benz

Moteur du Mercedes-AMG GLC 43 2024

Sous le capot de la version 43, le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres d’AMG livre 416 chevaux, auxquels s’ajoutent 13 chevaux supplémentaires fournis à bas régime par un générateur-démarreur entraîné par courroie. Le modèle est équipé de série d’une direction à essieu arrière, de la traction intégrale permanente Performance 4Matic d’AMG avec répartition du couple à l’arrière, de la boîte de vitesses Speedshift MCT 9G avec embrayage à démarrage par voie humide et de la suspension Ride Control de la division avec amortisseurs adaptatifs.

Moteur du Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance 2025

Le groupe motopropulseur hybride combine le moteur turbo de 2,0 litres d’AMG avec un moteur électrique sur l’essieu arrière, pour une puissance combinée de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi. Le moteur électrique augmente la puissance et le couple en fonction de la situation. Un mode permet de rouler électrique dans certaines conditions, et le modèle est équipé de série d’une direction active de l’essieu arrière.

Le groupe motopropulseur électrique et la batterie de 400 volts sont conçus par AMG.

Le Mercedes-AMG GLC 63 2025, de haut Photo : Mercedes-Benz

Prix et disponibilité des nouveaux modèles Mercedes-AMG GLC

Le Mercedes-AMG GLC 43 2024 sera commercialisé au Canada au début de l’année 2024. Le Mercedes-AMG GLC 63 2025 arrivera à l’automne 2024. Les prix des deux variantes devraient être annoncés à l’approche de la date de lancement du GLC 43.