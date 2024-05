Mercedes-Benz a confirmé l’arrivée d'un autre modèle AMG décapotable au Canada. La Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025 se glissera à côté du coupé CLE 53 dans la gamme de la marque de luxe lorsqu'elle fera ses débuts sur notre marché l'année prochaine.

À voir aussi : Mercedes-AMG SL S E Performance 2025 : Mercedes présente la SL le plus puissante à ce jour

Motorisation de la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025

La puissance du six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres du nouveau modèle est de 443 chevaux, et le couple maximal de 413 lb-pi. Un mode Overboost permet d'augmenter le couple à 443 lb-pi pendant 10 secondes.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, trois quarts arrière | Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025 – quoi de neuf ?

Parmi les autres éléments uniques de la 2025 AMG CLE 53, citons les freins haute performance AMG et la boîte de vitesses automatique à 9 rapports réglée par AMG. On trouve des modes de conduite AMG uniques et le modèle est équipé du système de transmission intégrale AMG. Des amortisseurs adaptatifs (AMG Ride Control) sont en place pour maximiser les performances et le confort.

Ce modèle est équipé de série d'un système de direction sur l'essieu arrière et repose sur les mêmes voies élargies que la version coupé. L'offre comprend des jantes de 20 pouces en option si les jantes à 19 pouces de série ne suffisent pas.

Parmi les autres éléments distinctifs de cette variante, citons une version améliorée du déflecteur électronique Aircap, qui éloigne le vent de tous les passagers. De même, le système Airscarf, également amélioré, fournit de l'air chaud à la nuque des occupants par l'intermédiaire des sièges.

Quant au toit souple, il est mieux isolé et est disponible en noir, rouge ou gris. La fermeture et l'ouverture se font électriquement et prennent environ 20 secondes, à une vitesse maximale de 60 km/h.

Ne vous attendez pas à un grand volume de coffre : il y a 385 litres d'espace disponible avec le toit en place, 295 une fois replié.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, intérieur | Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, deuxième rangée de sièges | Photo : Mercedes-Benz

Intérieur de la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025

L'intérieur comprend un écran numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et un écran multimédia central de 11,9 pouces, orienté verticalement. L'inclinaison de cet écran peut être réglée électriquement de 15 à 40 degrés pour éviter les reflets causés par la lumière du soleil lorsque le toit est rangé.

Un éclairage d'ambiance dynamique de 64 couleurs anime le cockpit ainsi que sur les portes et les panneaux latéraux arrière, et même l’espace derrière les sièges arrière. Des touches de chrome ornent l'habitacle.

Les sièges sport intégraux sont revêtus de série d'une sellerie ARTICO/microfibre avec des graphismes spécifiques à AMG et des surpiqûres contrastées rouges. Une sellerie cuir est disponible en option, avec un revêtement spécial conçu pour garder les surfaces des sièges plus fraîches en plein soleil par rapport à un cuir non traité. La sellerie en cuir Nappa avec l'emblème AMG en relief dans les appuis-tête avant est une autre option.

Les sièges Performance AMG disponibles en option offrent un meilleur soutien lors de la conduite plus agressive.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, avant | Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, arrière | Photo : Mercedes-Benz

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet 2025, de profil | Photo : Mercedes-Benz