Mercedes-Benz a fourni plusieurs détails aujourd’hui concernant une foule de changements technologiques qui seront apportés à son navire amiral en 2022. La prochaine Classe S sera plus sécuritaire, plus intelligente et plus sophistiquée que la dernière.

Sous la bannière de ce que l’entreprise appelle « l’Innovation par l’intelligence », la voiture devient tout simplement plus intelligente. Cela commence par la suspension E-Active Body Control qui promet un confort de conduite optimal. Le système utilise des amortisseurs actifs reliés hydrauliquement à un moteur pour ajuster les forces d’amortissement et la hauteur de conduite selon les conditions, le tout afin de rendre la route plus douce et éliminer le roulis.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S 2022, sur la piste

Le niveau d’effort déployé par le système pour maximiser le confort dépend du mode de conduite choisi. Il n’utilise pas moins de 5 processeurs et plus de 20 capteurs pour faire son travail, en plus d’une caméra. Parmi ses astuces, il anticipe les bosses — même les plus petites imperfections de 2 mm — sur lesquelles le véhicule n’a pas encore roulé et s’ajuste en conséquence. De plus, en mode « Curve », il incline le véhicule dans les virages pour une conduite plus stable.

Le même système sert également à améliorer la sécurité en cas d’impact latéral, selon Mercedes. Des capteurs radars montés sur les flancs peuvent détecter une collision imminente et soulever rapidement (en seulement un dixième de seconde) le véhicule de 80 mm, abaissant le point de contact à une section plus forte du véhicule, le bas de caisse.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S 2022, lors d'une collision latérale

La sécurité des passagers est encore renforcée par la présence d’un nouveau coussin gonflable central qui, en cas de choc, se déploie dans l’espace entre le conducteur et le passager avant - essentiellement pour protéger ces deux occupants l’un de l’autre. En outre, la Classe S profitera du premier système de coussin gonflable frontal au monde conçu pour la rangée arrière.

Notez que la suspension E-Active Body Control ne fera pas partie de l’équipement de série, mais sera plutôt une option.

Direction aux quatre roues

La berline de Classe S 2022 sera équipée d’un système de direction aux quatre roues qui utilise une batterie de 48 volts et s’ajuste en fonction de la vitesse et de l’angle de braquage. À vitesse réduite, les roues arrière tournent dans la direction opposée à celles de l’avant, tandis qu’à vitesse élevée, elles tournent toutes dans la même direction pour une meilleure stabilité et une meilleure réactivité lors des changements de voie. Cependant, l’aspect le plus intéressant de ce système est peut-être le fait que lors des manœuvres de stationnement, le rayon de braquage est réduit de deux mètres. En gros, cela rend la Classe S aussi maniable que la compacte Classe C.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S 2022, flanc droit

Par ailleurs, le système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) a été mis à jour et comprend désormais une fonction améliorée d’avertissement de sortie du véhicule qui détecte lorsqu’une main s’approche d’une poignée de porte et émet des avertissements visuels et sonores en cas d’obstacle à l’extérieur.

L’édition 2022 de la Classe S est également dotée d’une caméra 3D à 360 degrés qui permet de visualiser les alentours du véhicule. Elle utilise quatre caméras distinctes pour créer une image composite qui s’affiche sur l’écran central. L’image peut être ajustée par l’utilisateur et il est également possible de zoomer.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S 2022, se stationnant automatiquement

Si l’utilisation de l’image panoramique ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous tourner vers la fonction de stationnement automatique. Auparavant, ce système utilisait d’autres voitures pour se situer, mais il s’appuie désormais sur les lignes marquées sur le trottoir pour entrer dans un espace de stationnement. Les automobilistes distraits seront heureux d’apprendre que le système freine automatiquement lorsqu’il détecte un piéton ou un autre véhicule qui se trouve sur son chemin.

Comme d’habitude, on voit une marque de luxe prendre les devants en ce qui a trait à des innovations technologiques servant à rehausser d’une coche les niveaux de sécurité et de confort offerts par un véhicule. Même si ces véhicules ne sont pas à la portée de tous les consommateurs, on peut se réjouir en sachant que la majorité de ces nouveaux systèmes se retrouveront au service de produits de masse d’ici quelques années.