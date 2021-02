La Classe C de Mercedes-Benz profite d’une importante mise à niveau pour 2022. La firme qui lui a donné vie vient de la dévoiler au grand jour, laissant voir un modèle qui propose un style très évolutif, en ligne avec celui des autres berlines de la famille.

La grande nouvelle avec cette nouvelle génération, ce ne sont pas ses lignes, mais bien ce qu’on va retrouver sous le capot. On le savait depuis un certain temps déjà, mais seulement des moteurs 4-cylindres seront appelés à l’animation.

Oui, même pour les variantes AMG.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C 2022, profil

Esthétiquement, les changements sont dans les détails. À l’avant, on trouve des phares renfrognés et une calandre élargie, une approche qu’on a pu observer avec les plus récentes berlines du groupe, de la Classe A à la Classe S. De même, les feux, fins et larges, reprennent une signature familière. Le capot gagne deux stries ajoutant du caractère et la ligne de toit propose une inclinaison moins prononcée vers le coffre. La Classe C est également plus massive avec un gain de 2,5 pouces en longueur, un à la hauteur de l’empattement, et environ un demi-pouce en largeur.

L’intérieur révèle un environnement nouveau, distinct et plus imposant. Il est clairement dérivé de la nouvelle Classe S avec ses panneaux en forme de cascade et son écran tactile central massif et disposé à l’horizontale. Les écrans, 12,3 pouces au tableau de bord et 11,9 pouces pour le système multimédia, sont de série.

Parmi les caractéristiques techniques offertes, citons les écrans de réalité augmentée des caméras, les mises à jour en ligne, l’éclairage ambiant, les thèmes d’affichage multiples et un lecteur d’empreintes digitales servant à accéder aux paramètres et aux informations personnelles du véhicule.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C 2022, intérieur

Au départ, la Classe C n’est proposée qu’avec un seul moteur, un 4-cylindres de 2 litres turbo. Il développe toujours 255 chevaux, mais produit désormais 295 livres-pieds de couple, un gain de 22. Il est également associé à un démarreur/générateur de 48 volts qui produit 20 chevaux et 148 livres-pieds de couple. Il permet des démarrages et des arrêts plus doux, en plus d’offrir la régénération d’énergie à vitesse stable et en situation de freinage. Malgré l’augmentation du couple, le temps de 0 à 97 km/h est passé de 5,7 à 5,9 secondes. Il sera intéressant de voir ce que Mercedes-Benz aura à nous confier là-dessus.

De son côté, la suspension est nouvelle, mais sa configuration multibras demeure. La boîte automatique à neuf rapports est de retour et bien sûr nos modèles compteront massivement sur une configuration à traction intégrale.

La nouvelle Classe C devrait se pointer vers la fin de 2021 ou le début de 2022. Elle sera bien sûr suivie des autres variantes, notamment de celles portant l’écusson AMG. C’est alors qu’on verra si la transition tous azimuts au moteur 4-cylindres s’avère une bonne chose.