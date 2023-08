Mercedes-Benz annonce les débuts du EQB 250 2023

Mercedes-Benz commercialise déjà plusieurs véhicules électriques au pays, tous réunis sous la bannière EQ. L’un d’eux est le VUS EQB 350, un modèle qui se veut l’équivalent électrique du GLB.

Et bien, voilà que la firme allemande ajoute une variante de base à l’offre, un produit qui sera plus abordable et qui va se qualifier pour les rabais gouvernementaux. Voilà qui va en séduire plusieurs, car la version 350 actuelle, offerte à partir de 75 700 $, n’est pas admissible aux incitatifs gouvernementaux.

Le nouveau Mercedes-Benz EQB 250 2023 Photo : Mercedes-Benz

La nouvelle variante 250 sera proposée dès cet automne au prix de 59 990 $, ce qui lui permet de se qualifier pour les rabais (5000 $ au fédéral, 4000 $ en Colombie-Britannique et 7000 $ au Québec).

Le compromis que les acheteurs devront faire avec ce véhicule, c’est d’oublier la traction intégrale, car seules les roues avant seront animées. L’absence d’un deuxième moteur électrique aura aussi une incidence sur la puissance, limitée cette fois-ci à 188 chevaux et à 284 livres-pieds de couple, contrairement à 288 chevaux et 384 livres-pieds de couple pour la variante 350.

Mercedes-Benz EQB 250 2023 gris Photo : Mercedes-Benz

Chaque modèle profite d’une batterie lithium-ion de 70,5 kWh.

Là où la version 250 va en offrir plus, c’est en matière d’autonomie. Alors que la déclinaison 350 propose une liberté de 356 kilomètres, ce sont 394 bornes qu’il sera possible de parcourir avec un modèle 250.

Quant à l’équipement de série qui sera livrée avec cette version d’entrée de gamme, ce sera quand même généreux avec des jantes de 18 pouces, un bloc d’instruments à affichage numérique sur un écran qui s’étend aussi pour le système multimédia et son interface MBUX (Mercedes-Benz User Experience), un volant multifonction avec commandes tactiles, des palettes au volant pour des changements de vitesse simulés, un hayon à déploiement électrique, des sièges avant offrant huit réglages électriques et trois positions mémorisables, ainsi qu’une kyrielle de caractéristiques de sécurité.

Mercedes-Benz EQB 250 2023 noir Photo : Mercedes-Benz

Les clients pourront toujours profiter d’une banquette divisible 40-20-40 à la deuxième rangée, ainsi que d’une troisième rangée, en option.

Parlant d’options, différents groupes seront proposés :

Exclusive : 1700 $ (système MBUX, recharge sans fil, chaîne audio avancée)

Pinacle : 2100 $ (chaîne audio Burmester, ensemble pour le stationnement, caméra à 360 degrés.

Technologie : 2500 $ : [exige l’ensemble Pinacle et ajoute l’assistant pour la signalisation, l’affichage tête-haute, un assistant intérieur MBUX et une vidéo augmentée pour la navigation].

Conduite intelligente : 3500 $ [exige l’ensemble Pinacle et ajoute plusieurs aides à la conduite].

Groupe AMG ensemble Nuit : 3500 $ [Jantes AMG de 18 pouces, style AMG, sièges sport, pédalier sport en acier inoxydable brossé, palettes au volant].

Design extérieur de Mercedes-Benz EQB 250 2023 Photo : Mercedes-Benz

Deux options additionnelles peuvent être sélectionnées individuellement, soit le toit ouvrant panoramique [1950 $] et la troisième rangée [1105 $].

Pour ce qui est de la recharge, avec une borne de niveau 2, la compagnie annonce une capacité maximale de 11 kW, ce qui va se traduire par un temps de 7,75 heures pour faire passer l’énergie de 10 % à 100 %.

Sur une borne de niveau 3, la capacité sera de 100 kW pour la puissance et il faudra compter 32 minutes pour voir passer la ligne d’énergie de 10 % à 80 %.

Comme on le mentionnait, le VUS EQB 250 est attendu à l’automne chez les concessionnaires. Ce qui est un peu particulier, c’est que Mercedes le qualifie de millésime 2023 alors que les modèles 2024 se pointeront au même moment.