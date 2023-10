• Auto123 met à l’essai la Mercedes-Benz EQE 500 2023.

Dans la course vers l’électrification, Mercedes-Benz, avec sa gamme grandissante de modèles EQ, est dans le peloton de tête. Depuis l’arrivée de la berline EQS il y a à peine deux ans, nous avons accueilli les VUS EQB et EQS, ainsi que cette berline EQE. Un VUS EQE ne devrait pas tarder à les rejoindre. Cinq nouveaux modèles en trois ans, c’est impressionnant.

L’EQE est plus étonnante, car elle occupe un segment — celui des berlines intermédiaires de luxe — qui n’est pas vraiment en vogue. Pour se démarquer, elle se doit d’être à la fine pointe, et ce, d’entrée de jeu.

La nouvelle Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

Design de la Mercedes-Benz EQE 500 2023 - 8/10

La plus grosse berline électrique, la EQS, est une voiture à l’allure unique, mais nécessairement pour les bonnes raisons. Si l’EQS a ses atouts, elle est aussi affligée de proportions étranges, comme ce long empattement que l’on ne peut s’empêcher de voir en regardant le profil.

L’intermédiaire EQE correspond mieux à ce style de carrosserie, qui pourrait s’inscrire dans le format de coupé à quatre portes, introduit par Mercedes avec la CLS. La ligne de toit suit une arche distincte qui culmine avec une plage arrière si courte que l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un modèle à hayon. Mais il y a un coffre traditionnel, avec une ouverture généreuse, ainsi qu’un plancher de chargement bas. Tels sont les avantages d’avoir des batteries enfouies très creuses dans le plancher. Certes, le porte-à-faux avant est un peu long, mais les lignes sont agréables.

Les jantes 19 pouces à cinq branches sont un détail intéressant. Elles ont la bonne taille et constituent un bon mélange de tradition et de modernité. La forme de la lentille des feux est également très réussie. Certains sourcilleront peut-être devant le bouclier avant qui ressemble un peu à un masque de bandit, mais c’est le genre d’originalité que l’on attend d’un véhicule électrifié et il a une allure étonnamment agressive.

Il fut un temps où les gens ne voulaient pas que leurs véhicules électriques aient l’air futuristes, mais on sent un changement à cet égard quand on voit sur nos routes des modèles tels les Hyundai Ioniq 5/6, BMW iX et Rivian R1S. C’est une indication que les produits électriques ont dépassé le stade de l’anomalie et qu’ils font désormais partie du paysage. Les langages stylistiques élaborés par les constructeurs doivent suivre le rythme.

L'intérieur de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

Intérieur de la Mercedes-Benz EQE 500 2023 - 8,5/10

À l’intérieur de la EQE 500 que nous avons conduite, le tableau de bord était dominé par de larges bandes de bois à pores ouverts, et non de l’Hyperscreen MBUX. Parmi les autres matériaux, on retrouve du cuir Nappa de haute qualité, fini en gris spatial (une option à 1780 $), qui se combine avec des panneaux larges et courbés pour offrir une ambiance agréable et aérée. Ces éléments, ainsi que les détails métalliques et noirs contrastés, de même que le toit ouvrant panoramique, font leur part pour créer dans un endroit calme, reflétant bien la nature silencieuse d’une voiture électrique.

Une ligne de toit inclinée demande des sacrifices ; les passagers arrière pourraient souhaiter un peu plus d’espace pour la tête. Ce problème se pose également avec l’EQS, mais dans une voiture aussi imposante, il est plus difficile de le pardonner, d’autant plus que l’on pourrait imaginer ce véhicule utilisé avec chauffeur. Ce n’est pas le cas avec l’EQE : les propriétaires ne se soucieront pas tant de l’espace à l’arrière du moment que les enfants peuvent s’y installer confortablement.

En revanche, ils pourraient demander un coffre à l’avant, mais il n’y en a pas. En fait, il n’y a pas de capot, ce qui signifie qu’il y a moins d’espaces entre les panneaux et que la conduite est plus silencieuse, ce qui était l’un des principaux objectifs de la division Mercedes-EQ lors de la conception de cette voiture.

Écran tactile de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

La technologie dans la Mercedes-Benz EQE 500 2023 - 9/10

L’immense écran Hyperscreen de Mercedes, qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord, est livrable, mais notre modèle d’essai n’en était pas équipé. Au lieu de cela, nous avons eu droit à l’écran large de 12,3 pouces et au bloc d’instruments à affichage numérique, de série. Savez-vous quoi ? Cela convient parfaitement. Il permet d’économiser 9900 $ sur le prix d’achat et il est suffisamment grand pour que vous puissiez facilement identifier les boutons de menu qui vous intéressent. Il est également réactif, de sorte que vous n’avez pas à vous acharner sur les boutons pendant de longues minutes.

C’est également ici que vous trouverez la navigation en réalité augmentée. Et il faut le dire, celle de Mercedes est l’une des meilleures. Lorsqu’une instruction de virage est imminente, l’écran central se transforme en une caméra regardant devant elle, sur laquelle sont superposés les flèches et les panneaux de signalisation indiquant votre mouvement. En fait, pour rater votre virage, vous devez rouler « à travers » les flèches affichées à l’écran.

Caméra de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

En ce qui concerne les autres caractéristiques, vous disposez de série d’une caméra de recul haute définition à 360 degrés, d’Apple CarPlay et d’Android Auto (branchement sans fil) — facilement accessibles via un bouton pratique situé dans le coin supérieur gauche de l’écran principal — et de la possibilité de naviguer via l’écran tactile, le pavé tactile sur le volant ou la reconnaissance vocale. Quelques systèmes peuvent être gérés par des panneaux hybrides à boutons situés à la base de l’écran.

Dans l’ensemble, la technologie de la EQE 500 est de premier ordre, avec des graphiques impressionnants, des commandes réactives et une propreté qui limite l’encombrement. C’est l’un des meilleurs systèmes du marché. Il existe même un mode d’ambiance intérieure qui permet d’imiter la sensation d’être assis au bord de la mer en laissant l’air s’échapper doucement des bouches d’aération.

Profil de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

Conduite de la Mercedes-Benz EQE 500 2023 - 8/10

Par apparence plus athlétique que la EQS, la EQE se conduit comme telle également. Sa direction est plus ferme et comme elle est moins lourde, le train avant répond mieux aux sollicitations de la direction. Le tout est facilité par le système de roues arrière directionnelles qui les fait pivoter jusqu’à 4,5 degrés dans la direction opposée à celle des roues avant lors des manœuvres lentes, réduisant ainsi l’empattement et le rayon de braquage. À plus grande vitesse, les quatre roues pivotent dans le même sens pour plus de stabilité. C’est étrange au premier abord, mais comme la rotation n’est que de 4,5 degrés, on n’a pas l’impression que l’arrière est sur roulettes comme c’est le cas dans d’autres berlines. Il est possible de passer à 10 degrés, ce qui pourrait être trop déroutant pour les conducteurs.

La puissance combinée est évaluée à 402 chevaux et 633 lb-pi de couple à partir d’une batterie de 90,6 kWh ; l’autonomie officielle est de 418 km. Cela signifie qu’elle se situe au sommet de la gamme EQE en fait d’autonomie, la plus puissante AMG EQE offrant plus de puissance, mais moins d’autonomie. Étonnamment, la EQE 350 à moteur unique offre la même autonomie même si elle est moins lourde. Les consommateurs américains, quant à eux, bénéficient d’un modèle EQE 350+ RWD avec plus d’autonomie.

Vous avez bien enregistré ce chiffre au niveau du couple ? Ce 633 signifie qu’il faut moins de cinq secondes pour passer de l’arrêt à 100 km/h et que, même à vitesse élevée, la réponse du groupe motopropulseur est parfaite et ne donne jamais l’impression d’être sous-motorisé, ce qui n’est pas toujours le cas des véhicules électriques. Tout cela est également très silencieux, et d’ailleurs il faut garder un œil sur l’indicateur de vitesse, car les excès ne sont jamais très loin. Cette voiture est vraiment rapide, ne vous y trompez pas.

Logo de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

En même temps, vu qu’il y a un modèle AMG dans la gamme, cette EQE 500 n’a pas pour mission principale les temps d’accélération et la vitesse de pointe. Elle doit être capable de bien se comporter dans les virages et, surtout, elle doit être souple. En effet, même sans les amortisseurs adaptatifs ou la suspension pneumatique en option, la EQE est un plaisir à conduire à travers les plis, les fissures et le macadam croulant pour lesquels les villes canadiennes sont si bien connues. Tout est englouti avec cran et, grâce à ce long empattement, la stabilité est améliorée.

En fait, vous avez une voiture à cheval entre une compacte et une intermédiaire, et qui se conduit comme une voiture pleine grandeur et mieux isolé. Même les freins ont été conçus pour offrir un peu plus de sensations, avec la mollesse en moins, souvent associée aux VE, même ceux fabriqués par Benz. On ne retrouve pas en freinant la sensation d’agitation d’une sportive équipée de freins en carbone céramique, mais la réponse est rassurante, surtout qu’on parle d’une voiture pesant près de 3000 kg à vide.

Qu’en est-il de l’autonomie de 418 km ? Au départ, le système affichait 500 km avec 91 % d’énergie. Mais après avoir parcouru environ 230 km, nous avons vu ce chiffre réduit à environ 190 km d’autonomie et 35 % d’énergie, soit 80 km de moins que ce que nous avions prévu à l’origine.

La plupart des propriétaires laissent rarement leur véhicule électrique descendre en dessous de 50 % avant de le recharger, mais bon, j’aurais aimé un peu moins d’optimisme de la part de Mercedes au départ. Bien sûr, ces voitures ont une mémoire ; j’avais peut-être le pied plus lourd que la personne qui a eu mon véhicule d’essai avant moi.

L'avant Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur la Mercedes-Benz EQE 500 2023

Quelle est la taille du coffre de la berline EQE 500 ?

Vous pouvez stocker jusqu’à 430 litres dans le coffre, facilement accessible par une large ouverture. Mieux encore, il est possible de rabattre électriquement les sièges arrière en appuyant sur un bouton situé sur le couvercle du coffre.

Quelles sont les dimensions des jantes de la berline EQE 500 ?

Notre modèle d’essai était équipé de jantes de 19 pouces, mais des jantes de 20 et de 21 pouces de style AMG sont également livrables. Sachez toutefois que les roues plus grandes peuvent nuire à votre autonomie.

L'arrière de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Je ne m’attarderai pas trop sur l’autonomie. La EQE 500 est tellement performante dans tous les autres domaines (et peut se recharger sur un chargeur rapide DC jusqu’à 170 kW, pour un temps de charge de 10 à 80 % d’environ 30 minutes) que je ne peux m’empêcher de chanter ses louanges. L’intérieur est bien agencé, le groupe motopropulseur et le châssis sont réactifs et l’esthétique est supérieure à celle de l’EQS. De plus, elle remplit toutes les conditions qu’un véhicule électrique de luxe doit remplir. Elle sera certainement battue par le VUS EQE au chapitre des ventes, mais parmi les berlines électriques de luxe, c’est un véritable coup de maître.

Points forts Excellente finition intérieure

Excellente finition intérieure Étonnamment spacieuse

Étonnamment spacieuse Technologie intéressante

Technologie intéressante Bonne puissance et autonomie Points faibles Quelques points d'interrogation sur le style

Quelques points d'interrogation sur le style Pas de coffre

Pas de coffre Pas vraiment bon marché

Aperçu de Mercedes-Benz EQE 500 2023 Photo : Mercedes Benz

