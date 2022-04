Les images teasers du prochain EQS SUV de Mercedes-Benz continuent d'affluer à l'approche du dévoilement du modèle tout électrique, prévu pour le 19 avril. Cette fois-ci - et ce sera peut-être la dernière - nous avons droit à une silhouette assombrie qui donne un assez bon aperçu de la forme générale du VUS.

Le VUS est clairement optimisé pour l'aérodynamisme, ce qui est essentiel pour un véhicule électrique qui doit maximiser son autonomie. Nous distinguons également ce qui ressemble à un nouveau design de feux de circulation à DEL. Comme avec les autres véhicules électriques Mercedes, nous discernons une bande de feux de circulation diurne qui recouvre une calandre fermée, et à l'arrière, une mince barre de feux à DEL qui traverse le hayon.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV, profil

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV, trois quarts avant

Des images du EQS SUV camouflé ont déjà fait le tour du web, il n'y a donc pas de grandes surprises ici. En bref, l'EQS et le prochain EQE SUV seront « plus homogènes, plus intégrés, plus aérodynamiques, plus futuristes, ce sera un nouveau type de SUV », comme l'a récemment déclaré Gordon Wagener, chef du design chez Mercedes, à Automotive Daily.

En ce qui concerne l'intérieur, Mercedes a confirmé que l’EQS SUV sera équipé du même système d'infodivertissement Hyperscreen de 55,5 pouces que la berline EQS. Il comprend un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces, un écran tactile central de 17,7 pouces et un écran passager de 12,3 pouces. Sans surprise, la berline prête également au VUS ses sièges, son volant, son accoudoir central à ouverture fractionnée et le pack MBUX High-End Rear Seat Entertainment Plus qui comprend deux écrans de 11,6 pouces montés sur les dossiers des sièges avant.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV, intérieur

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV, écran multimédia

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz EQS SUV, sièges

On s'attend à ce que l’EQS SUV intègre la technologie de conduite autonome de niveau 3 de Mercedes, qui permettra à la voiture de se conduire elle-même avec une supervision limitée du conducteur à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h dans un trafic lent.

Mercedes-Benz a annoncé la semaine dernière que la production de batteries pour l’EQS SUV et l’EQE SUV se fera dans une nouvelle usine en Alabama.

Restez à l'écoute pour obtenir tous les détails sur l’EQS SUV et ses capacités la semaine prochaine.