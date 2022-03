Une usine de batteries en Alabama pour Mercedes-Benz

Mercedes-Benz n’a pas l’habitude de se fier aux autres pour obtenir des résultats. La firme plus que centenaire possède les expertises et les ressources pour mener à bien ses ambitions et elle vient de nous en donner une autre belle preuve.

En effet, Mercedes-Benz ouvre une deuxième usine dans l’État de l’Alabama, cette fois dans le comté de Bibb et pour la création de batteries. L’autre pied à terre de la compagnie est situé dans le comté voisin de Tuscaloosa. C’est à cet endroit que sera lancée la production des modèles EQE et EQS électriques au cours des prochains mois.

La nouvelle usine de batteries va fournir les organes de ces deux nouveaux produits tout électriques. Au passage, elle va permettre à la région d’ajouter 600 emplois permanents à son actif. Mercedes affirme également que la production des batteries sera neutre en carbone et que l’usine devrait tirer toute son électricité de ressources renouvelables d’ici 2024. Mercedes-Benz s’est engagé sur la voie de la responsabilité à ce chapitre en 2020.

Photo : Mercedes-Benz Le nouveau Mercedes-Benz EQS, version VUS, devant la nouvelle usine

L’Alabama est un endroit de prédilection pour elle avec plus de sept milliards d’investissements depuis les années 90. Un de ces milliards a servi à la mise à niveau de l’usine de Tuscaloosa, aux centres logistiques, ainsi qu’à la nouvelle usine de batteries, bien entendu.

Les deniers dépensés en Alabama pour l’électrification s’inscrivent au cœur de la stratégie de Mercedes-Benz. Cette dernière a promis de passer à cette technologie d’ici la fin de la décennie. Pour y arriver, elle prévoit construire huit usines du genre à travers le monde. La capacité totale sera de 200 gigawattheures.

Mercedes-Benz souhaite proposer, à moyen terme, neuf modèles entièrement électriques (série EQ) à travers la planète. En ce moment, le seul qui est accessible chez nous est la grande berline EQS. Le 19 avril prochain, le VUS EQS sera à son tour dévoilé.

Encore une fois, nous surveillerons tout ce qui touche l’accessibilité. En ce moment, disons que la situation a besoin de s’améliorer. Pour l'instant, comme nous l'avons signalé hier, la demande n'est pas satisfaite par l'offre, et les délais d'attente pour les véhicules électriques neufs s'étendent sur des mois, voire des années.

Photo : Mercedes-Benz La nouvelle usine, de haut

Photo : Mercedes-Benz La nouvelle usine, intérieur

Photo : Mercedes-Benz À l'oeuvre dans la nouvelle usine, fig. 1