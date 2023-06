Mercedes Maybach Night Series, roue Photo : Mercedes-Benz

• Mercedes-Maybach a présenté un nouvel ensemble esthétique, le Night Series.

• Cet ensemble enrichit les modèles d'éléments visuels exclusifs, à l'intérieur et à l'extérieur.

• Il sera proposé sur plusieurs modèles Mercedes, à commencer par la berline Classe S et le modèle électrique EQS-SUV en 2024.

Mercedes-Maybach a présenté cette semaine un nouvel ensemble d'apparence. Le Night Series sera proposé sur plusieurs modèles Mercedes-Benz à partir de cette année, la berline Classe S et le SUV EQS étant les premiers à en bénéficier en 2024. Le VUS GLS suivra pour l'année-modèle 2025.

Que comprend l’ensemble Night Series ?

À l'extérieur comme à l'intérieur, l’ensemble apporte des éléments exclusifs telles que des touches de chrome sombre et des surfaces uniques.

L’EQS SUV reçoit un écusson Maybach or rose sur les phares, des éléments chromés foncés, des accents chromés foncées sur les admissions d’air sur le pare-chocs avant et des finitions exclusives (bicolore noir obsidien/argent mojave, noir obsidien ou blanc diamant MANUFAKTUR). La berline Classe S peut être proposée avec différentes finitions de peinture extérieure et son intérieur reçoit des éléments de luxe supplémentaires. Le GLS reçoit des éléments chromés foncés, des jantes uniques de 23 pouces au design Maybach et de nouvelles options intérieures.

Intérieur d'un modèle Mercedes-Maybach Night Series Photo : Mercedes-Benz

Les trois modèles dotés de l’ensemble Night Series présentent une animation de démarrage distincte sur l'interface MBUX, ainsi qu'un éclairage d'ambiance unique. Les intérieurs sont en outre rehaussés de moquette Econyl, de cuir Nappa exclusif à tannage végétal et de garnitures en bois à chevrons à grain naturel MANUFAKTUR avec accents en aluminium.

Ce ne sera pas tout en ce a trait au traitement Night Series. Une société partenaire, MAYBACH Icons of Luxury, proposera bientôt une ligne d'accessoires inspirés de la Night Series, allant des baskets aux lunettes en passant par les sacs.

La Mercedes-Benz Classe S avec l'ensemble Night Series Photo : Mercedes-Benz

Le Mercedes-Benz EQS SUV avec l'ensemble Night Series Photo : Mercedes-Benz

Le Mercedes-Benz GLS avec l'ensemble Night Series Photo : Mercedes-Benz

Profil de Mercedes-Benz EQS SUV avec l'ensemble Night Series Photo : Mercedes-Benz

L'arrière de Mercedes-Benz Classe S avec ensemble Night Series Photo : Mercedes-Benz