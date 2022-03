Le VUS GLC va nous arriver tout neuf pour 2023. Ses débuts sont d’ailleurs prévus un peu plus tard cette année. Conséquemment, sa présentation officielle approche à grands pas et en prévision de cette dernière, Mercedes-Benz a dévoilé aujourd’hui les premières images du modèle.

Rappelons que le GLC actuel est parmi nous depuis l’année 2015 (modèles de 2016). Son renouvellement était fortement attendu. Le GLC avait remplacé le GLK, notons-le également.

Quant au véhicule montré, il s’agit bien sûr d’un prototype photographié lors d’essais hivernaux. Et, question de garder un peu de secrets, il est partiellement camouflé. Malgré tout, ses formes générales sont très visibles, tout comme ses proportions. Et c’est sans compter qu’il emprunte la signature d’autres produits de la marque, ce qui rend encore plus facile l’anticipation de ses lignes. Le nouveau GLC semble un peu plus massif et aussi plus large. Le design de ses jantes est frappant, aussi. Quant aux phares et aux feux, leur présentation reprend celle de la Classe C.

Photo : Mercedes-Benz Prototype du Mercedes-Benz GLC 2023, profil

On n’a pas de photos de l’intérieur pour le moment, mais on attend la plus récente génération du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ainsi que des écrans massifs dominants, comme à bord des autres produits de la marque.

La compagnie a aussi révélé quelques informations techniques sur le modèle. Sous le capot, on va retrouver le 4-cylindres turbo de 2 litres de la C300, ainsi que le système hybride léger de 48 volts. Des modèles AMG devraient suivre, reprenant les mêmes formules qu’avec la berline de Classe C. Les cylindrées seront simplement plus modestes, le tout en lien avec l’abandon de la quasi-totalité de ses moteurs V8 à travers sa gamme.

Nous vous reviendrons avec plus de détails lorsque le GLC 2023 sera officiellement présenté. Si vous l’attendiez, vous savez maintenant que son arrivée est prévue pour bientôt.

Photo : Mercedes-Benz Prototype du Mercedes-Benz GLC 2023, avant