• Mercedes-Benz présente une version rafraîchie de l’un de ses modèles méconnus, la Classe E All-Terrain.

S’il y a bien un modèle qui passe inaperçu au sein de la gamme Mercedes-Benz chez nous, c’est bien la version All-Terrain de la Classe E. Pour 2024, le modèle va peut-être se faire remarquer un peu plus, car il profite d’une révision stylistique intéressante, ainsi que d’autres améliorations touchant notamment l’habitacle et la technologie offerte.

Mercedes-Benz a profité de la tenue du Salon de l’auto de Munich pour dévoiler cette Classe E All-Terrain rafraîchie.

La familiale haute sur patte se distingue avec des dimensions légèrement plus importantes que la berline de Classe E, mais c’est négligeable ; 0,6 pouce plus haut, 0,2 pouce plus long, et 1,0 pouce plus large. Là où elle se démarque, c’est avec ses modes de conduite tout-terrain, des éléments que l’on ne retrouve bien sûr pas avec la berline. Le modèle est aussi équipé de série d’une suspension pneumatique. Celle-ci abaisse automatiquement la voiture de 0,6 pouce au-delà de 120 km/h, afin d’améliorer l’aérodynamisme et l’efficacité énergétique.

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain 2024, de profil Photo : Mercedes-Benz

Sous le capot, cette solution hors route propose un 6-cylindres turbo de 3,0 litres, lequel profite d’un système d’hybridation légère. La puissance combinée de l’ensemble est évaluée à 375 chevaux et 369 lb-pi de couple. Une boîte automatique à neuf rapports est toujours responsable d’envoyer cette cavalerie aux quatre roues.

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain 2024, intérieur Photo : Mercedes-Benz

À bord, une orgie d’écran est à la disposition du conducteur alors que des options sont proposées, notamment celle d’ajouter un écran devant le siège du passager. Le mode de conduite tout-terrain active le système de caméra à 360 degrés et propose un « capot transparent » qui permet au conducteur de mieux voir le sol devant le véhicule. Mercedes-Benz a déclaré qu’un nouveau processeur alimente les écrans, ce qui ne fait qu’ajouter à la vitesse d’exécution de ce qu’on peut y trouver, y compris tout ce qui touche le système de navigation. Ce dernier repose sur un modèle 5G pour les mises à jour en direct et les fonctions de connectivité.

Le modèle All-Terrain est bien sûr pourvu des dernières aides à la conduite, comme un système de surveillance du niveau d’attention du conducteur et l’avertissement de collision avant avec freinage d’urgence automatique. L’aide au maintien de la trajectoire, la surveillance des angles morts et l’aide à la limitation de la vitesse font partie des caractéristiques livrables en option.

Le modèle est attendu chez nous au début de 2024. Les prix et autres détails concernant la dotation canadienne nous seront communiqués à ce moment.