• Auto123 met à l’essai le Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2023.

L’année 2023 marque l’arrivée du Mercedes-Benz GLC 300 de nouvelle génération. Ce VUS de luxe promet, selon Mercedes, d’établir de nouvelles normes en matière de performance, de design et d’innovation. Avec son héritage d’excellence automobile et une foule de mises à jour intrigantes, le GLC 300 2023 est-il encore apte à conquérir le marché ?

Voir : Mercedes-Benz GLC 2023 : prix et détails confirmés pour le Canada

Voir : Voici le Mercedes-Benz GLC 2023 de nouvelle génération

Le Mercedes-Benz GLC 2023 : quoi de neuf ?

Le GLC 2023 est une évolution du modèle précédent. Il profite au passage de mises à jour significatives au niveau de la motorisation et de la technologie. Si la variante 300 offre le même nombre de chevaux qu’auparavant (255), le couple grimpe en revanche à 295 lb-pi (une hausse de 22). Sur le plan techno, le modèle intègre la dernière version du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Mercedes inclut davantage d’équipements de série dans le modèle de base pour 2023.

Ensuite, le VUS GLC s’est agrandi, ce qui bénéficie à l’espace intérieur et à l’espace de chargement. Il présente un design plus dynamique dans l’ensemble.

L'intérieur du Mercedes-Benz GLC 300 2023 Photo : K.Soltani

Technologie dans le Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 2023

Comme avec la récente berline de Classe C, le Mercedes-Benz GLC intègre par défaut le système MBUX. Il prend vie sur un écran de 12,3 pouces à affichage numérique qui présente de manière claire et précise toutes les données relatives à la performance et à la vitesse du véhicule. En complément, un écran tactile de 11,9 pouces se dresse à partir de la console centrale et est légèrement orienté vers le conducteur pour une meilleure visibilité et accessibilité.

Écran tactile de Mercedes-Benz GLC 300 2023 Photo : K.Soltani

Le système est également capable de comprendre des commandes vocales et offre une compatibilité native avec Apple CarPlay et Android Auto en mode sans fil. Si vous optez pour la navigation intégrée au tableau de bord, vous bénéficierez d’une fonction de réalité augmentée. Cette dernière superpose des indications de direction directement sur une représentation visuelle de la route à suivre, rendant la navigation plus intuitive.

Il est important de noter que le système ne propose pas de commandes physiques pour la gestion de la climatisation ou encore l’augmentation du volume sonore. Tout se contrôle via l’écran tactile ou encore grâce à la voix. L’intelligence artificielle a été intégrée dans le dernier système pour aider à contrôler les fonctions les plus usuelles.

Cela vous prendra un peu de temps pour vous y faire, mais on finit par s’y habituer et même à aimer cet environnement ultra techno. On peut cependant se poser la question suivante : vu la moyenne d’âge des acheteurs de produits Mercedes-Benz, est-ce que tout le monde pourra s’y retrouver ?

Mercedes-Benz GLC 300 2023 noir Photo : K.Soltani

Le moteur du Mercedes-Benz GLC 300 2023

Le GLC 300 2023 est doté d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres livrant 255 chevaux et 295 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique éprouvée à neuf rapports. Il intègre également un système hybride léger de 48 volts qui optimise l’accélération, la récupération d’énergie au freinage et l’efficacité énergétique globale du véhicule.

Carburant: essence Super / Octane 91.

Mercedes-Benz GLC 300 2023, profil Photo : K.Soltani

Conduire le Mercedes-Benz GLC 300 2023

Le GLC 300 2023 offre une expérience de conduite au-dessus de la moyenne dans le segment. Son rendement est doux et raffiné. La tenue de route est précise et la suspension est bien réglée.

Sur nos routes canadiennes, on apprécie la capacité du véhicule à absorber toutes les imperfections et en même temps, empêcher les bruits extérieurs d’envahir la cabine.

Le moteur réactif couplé au système hybride léger assure des performances loin des athlètes du moment, mais qui suffiront largement à la tâche. Peu de risque que vous laissiez sortir quelques mots de latin chaque fois que vous appuyez sur le champignon.

L’intérieur très bien aménagé vient rehausser l’agrément de conduite générale. Autant l’ancien GLC s’éloignait un peu du luxe de Mercedes, autant cette nouvelle monture s’en rapproche.

Design extérieur de Mercedes-Benz GLC 300 2023 Photo : K.Soltani

Consommation du Mercedes-Benz GLC 300 2023

Mercedes-Benz annonce une consommation de carburant en ville de 10,4 litres / 100 km et une consommation sur autoroute de 9,1 litres / 100 km pour le GLC 300 2023, ce qui en fait une option relativement économe à la pompe, compte tenu de ses performances.

Consommation observée par Auto123.com

Les tests effectués lors de notre essai ont révélé une consommation de carburant en ville de 10,3 litres / 100 km et une moyenne sur autoroute de 8,4 litres / 100 km, ce qui confirme l’efficacité énergétique du GLC 300.

Garantie

Mercedes-Benz propose une garantie standard pour le GLC 300 2023, qui couvre généralement la garantie de base incluant celles du groupe motopropulseur et de la perforation contre la corrosion de cinq ans avec kilométrage illimité. Mercedes propose également plusieurs plans de garantie complémentaire (garantie limitée prolongée) allant jusqu’à 7 ans et 160 000 km.

L'avant de Mercedes-Benz GLC 300 2023 Photo : K.Soltani

Les prix du Mercedes-Benz GLC 300 2023

Le GLC 300 2023 est offert dans une gamme de versions conçues pour répondre aux préférences et aux besoins individuels. On note cependant une hausse non négligeable du prix de 7300 $ par rapport au modèle 2022.

Au Canada, le bal commence à 58 900 $ pour la version de base. À mesure que vous montez l’échelle et ajoutez des options, le prix grimpe rapidement. Il peut atteindre jusqu’à 74 085 $ pour un modèle entièrement équipé.

La meilleure version qualité/prix

La version du GLC 300 2023 offrant le meilleur rapport qualité-prix dépend en partie des préférences individuelles de chaque acheteur. Cependant, de nombreux adeptes de véhicules de luxe optent pour le modèle de base, qui offre déjà une expérience exceptionnelle tout en restant plus abordable.

Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités haut de gamme supplémentaires et des performances accrues, les variantes huppées avec des trousses d’options bien fournies peuvent également offrir une valeur exceptionnelle. Notre modèle d’essai, tarifé à 70 185 $, nous a semblé surévalué au regard du niveau d’équipement supplémentaire proposé.

Points forts Design extérieur élégant et moderne

Design extérieur élégant et moderne Intérieur luxueux avec des matériaux de haute qualité

Intérieur luxueux avec des matériaux de haute qualité Performances au-dessus de la moyenne

Performances au-dessus de la moyenne Technologies avancées pour la sécurité et le divertissement

Technologies avancées pour la sécurité et le divertissement Capacité de chargement améliorée Points faibles Prix de base élevé

Prix de base élevé Système d'infodivertissement complexe

Système d'infodivertissement complexe Espace intérieur légèrement plus restreint que certains concurrents

Logo de Mercedes-Benz GLC 300 2023 Photo : K.Soltani

Les concurrents du Mercedes-Benz GLC 300 2023

Le Mercedes-Benz GLC 300 2023 se trouve en concurrence directe avec des rivaux de renom tels que :

- L’Acura RDX

- L'Audi Q5

- Le BMW X3

- Le Genesis GV70

- Le Land Rover Range Rover Evoque

- Le Lexus NX

- Le Lincoln Corsair

- Le Volvo XC60

Ces véhicules de luxe dominent le segment des VUS compacts haut de gamme avec leur combinaison de qualité, de sophistication et de performances. La bataille pour la suprématie dans cette catégorie est féroce, mais le GLC 300 bénéficie d’une réputation établie. Les améliorations apportées en 2023 devraient aider sa cause également.