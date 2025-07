Mercedes-Benz va prolonger la vie de ses moteurs à essence

• Mercedes-Benz s’ajoute à la liste des constructeurs à prolonger la vie de ses moteurs à essence.

Au début de la semaine, le constructeur allemand Audi annonçait son intention de proposer ses moteurs à essence plus longtemps qu’initialement prévu. Aujourd’hui, c’est au tour de Mercedes-Benz d’y aller d’une annonce similaire. Le grand patron de la marque, Ola Källenius, a admis que la compagnie qu’il dirige a dû procéder à une « révision de la direction à suivre » et conserver les moteurs à essence plus longtemps que prévu.

Il y a quelques années, Mercedes-Benz annonçait qu’elle souhaitait être tout électrique en 2030.

« Les moteurs à combustion électrifiés de haute technologie seront de la partie plus longtemps que prévu », a précisé Ola Källenius au magazine allemand Auto Motor und Sport. Aucun échéancier n’a été avancé concernant le moment où le virage tout électrique de la marque sera effectué, mais on comprend qu’à l’instar d’Audi et d’autres constructeurs, on va davantage s’aligner sur la demande du marché.

« Dans la situation actuelle, je pense que l’approche la plus rationnelle pour un constructeur établi est de faire les deux et de ne pas négliger l’une ou l’autre technologie », de préciser Ola Källenius.

Ventes électriques en hausse

Il faut faire attention à ne pas tirer de fausses conclusions avec ce genre d’annonce. La décision de Mercedes-Benz, ainsi que celle d’autres fabricants, ne signifie pas qu’on recule en matière d’électrification. On s’ajuste à une demande qui est moins forte qu’anticipée en ce qui a trait à sa croissance.

À preuve, selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques ont crû de 25 % en 2024 à travers la planète, avec quelque 17 millions de modèles vendus. En incluant les solutions hybrides rechargeables, on estime que ce nombre pourrait atteindre 22 millions d’unités cette année. La Chine compterait pour les deux tiers de ces ventes.

Mercedes-AMG C 63 Performance | Photo : Mercedes-Benz

Des profits nécessaires

Pour financer leur virage électrique, les constructeurs doivent générer des profits. Or, s’ils se retrouvent avec une gamme entièrement électrifiée et que les ventes ne sont pas au rendez-vous au même rythme qu’anticipé, les profits ne seront pas là, ce qui pourrait mettre leur situation financière à risque.

Il faut aussi tenir compte du fait que même si un constructeur annonce qu’il va proposer ses modèles à essence plus longtemps, cela ne signifie pas qu’ils seront nécessairement proposés partout, car certains pays semblent déterminer à interdire la vente de modèles neufs à essence à compter de 2035.

Bref, le portrait automobile sera tout sauf simple à travers la planète au cours des dix prochaines années. Tout sauf simple, mais drôlement intéressant.