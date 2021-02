Mercedes-Benz rappelle 1,3 million de véhicules

Mercedes-Benz procède au rappel d’environ 1,3 million de véhicules des années 2016 à 2021 pour résoudre un problème avec le module de communication du système d’appel d’urgence eCall. Les véhicules concernés pourraient indiquer un mauvais endroit aux services d’urgence lorsqu’ils sont réquisitionnés en cas d’incident de la route. Un tel incident a été signalé en Europe, mais aucun à ce jour en Amérique du Nord, selon une chronologie de l’enquête.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent américain de Transports Canada, indique que le problème touche 1 292 258 véhicules Mercedes-Benz et Mercedes-AMG faisant l’objet du rappel par la division américaine de Mercedes-Benz. Parmi eux figurent les Classe A, B, C, E, GT, S, SL, SLC, CLA, CLS, ainsi que les Classe G, GLA, GLB, GLC, GLE et GLS. Tous ont été fabriqués entre 2016 et 2021, mais les années précises peuvent différer selon le modèle.

Nous avons communiqué avec Mercedes-Benz Canada afin de savoir combien de véhicules étaient concernés de ce côté-ci de la frontière.

Pour ce qui est de la réparation, une modification sera apportée au logiciel du module de communication des véhicules. Elle peut être effectuée chez le concessionnaire ou, dans le cas des véhicules avec l’abonnement Mercedes Me, par une mise à jour en ligne. Le rappel doit commencer le 6 avril.

