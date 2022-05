Photo : Mercedes-Benz Concept Mercedes Vision AMG, trois quarts arrière

Mercedes-Benz n’a pas que confirmé la vente de la voiture la plus dispendieuse de la planète hier (la 300 SLR Uhlenhaut), elle a aussi présenté le concept Vision, un coupé sportif qui préfigure l’avenir électrique de la division de performance de la compagnie, la branche AMG.

En fait, Mercedes-AMG a entrepris une transformation radicale de ses opérations, délaissant les gros moteurs (V8, V12) qui ont fait sa réputation au profit de blocs de plus petites cylindrées et de l’hybridation. La prochaine C63 AMG, par exemple, va troquer son V8 turbo de 4 litres pour un 4-cylindres turbo hybride de 2 litres. Et d’ici peu, AMG va complètement délaisser les moteurs à essence.

C’est ici que le concept Vision AMG dévoilé hier entre en jeu. Il nous donne un aperçu de l’avenir tout électrique de la division AMG. Selon la maison-mère, les débuts de cette dernière devraient prendre forme pour 2025.

Le concept Vision AMG se dévoile avec une carrosserie élégante composée de surfaces lisses et très aérodynamiques. L’empattement est long, ce qui laisse présager un habitacle très spacieux. On remarque aussi que les vitres arrière et latérales ont été peintes de la même couleur que le reste de la voiture, ce qui ajoute une touche mystérieuse à la voiture. La partie arrière, elle, semble sortie d’un film de science-fiction.

Photo : Mercedes-Benz Concept Mercedes Vision AMG, arrière

Si l’on considère le format général du modèle, on retrouve l’esprit du concept EQXX et Mercedes affirme qu’un aileron actif est présent à l’arrière, bien qu’on ne puisse le voir sur les photos partagées. Pour ce qui est de l’animation du concept Vision AMG, on devra patienter avant de le savoir, bien qu’on sait que le modèle repose sur une nouvelle plateforme appelée AMG.EA.

Mercedes a également fait un clin d’œil à son équipe de Formule 1 avec le concept Vision AMG. La peinture argentée, des accents bleus, ainsi que le motif en étoile sur la moitié arrière de la voiture rappellent la livrée de la voiture de course. Les roues de 22 pouces présentent également un design fermé et aérodynamique, similaire aux enjoliveurs introduits pour la saison 2022 de Formule 1.

Mercedes n’a pas confirmé que le concept préfigure directement un futur modèle AMG, mais de nombreux éléments de design devraient se retrouver sur un futur modèle de production.

Jadis, on se doutait que les voitures du futur qu’on nous présentait sous forme de concept ne verraient jamais le jour. Avec l’électrification et ce que ça permet en matière de design, tout semble maintenant permis.

Photo : Mercedes-Benz Concept Mercedes Vision AMG, section avant