Mercedes-Benz continue d’élargir sa gamme naissante de véhicules tout électriques sous sa bannière EQ avec la présentation aujourd’hui du EQB au Salon automobile de Shanghai. Le nouveau VUS compact sera d’abord lancé en Chine, puis en Europe plus tard cette année avant de faire son chemin vers l’Amérique du Nord en 2022.

Il s’agit du troisième modèle EQ présenté par le constructeur allemand après les modèles EQS et EQA. Il se présente sous la forme d’un VUS à trois rangées et à sept places, ce qui est en fait assez impressionnant étant donné que sa longueur totale est inférieure d’environ 10 cm à celle de la Ford Mustang. Notez que la configuration à trois rangées, bien que standard en Chine, sera en option sur le modèle vendu ici.

Sur le plan stylistique, on retrouve ce que l’on attend d’un VUS signé Mercedes, à savoir une calandre à panneaux noirs et un bandeau lumineux continu sur toute la largeur, à l’avant comme à l’arrière, ainsi que des jantes exclusives à deux et à trois couleurs pouvant atteindre 20 pouces.

Mercedes-Benz a fourni des informations assez détaillées sur les capacités de chargement du modèle lors de sa présentation. Nous savons donc que la version 5-places propose un volume de 495 litres ou de 1710 litres avec les sièges arrière rabattus, tandis que la version à 7 places peut recevoir 465 ou 1629 litres, respectivement.

Peu de détails ont été fournis concernant le groupe motopropulseur du EQB. Nous savons cependant qu’il sera livrable en versions à traction et à quatre roues motrices, que la variante européenne sera équipée d’une batterie d’une capacité de 66,5 kWh, et que les variantes plus puissantes offrent 269 chevaux ou plus. Le constructeur promet une déclinaison à plus grande autonomie à un moment donné. Pour l’instant, il indique que l’EQB 350 4Matic aura une autonomie de 478 km selon le cycle NEDC, et de 419 km selon le cycle d’essai WLTP ; la cote nord-américaine sera certainement inférieure à ces chiffres.

Nous obtiendrons des informations plus détaillées concernant les versions nord-américaines et leurs spécifications à l’approche de la date de commercialisation en Amérique du Nord. Nous vous reviendrons à ce moment avec plus de détails.