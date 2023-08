• Le Mercedes-Benz EQB 2024 profite d'un style révisé et de mises à jour techniques pour sa deuxième année de commercialisation.

Une semaine après avoir présenté la nouvelle version EQB 250+ plus abordable de son VUS électrique EQB, Mercedes-Benz a fait part des changements apportés au modèle pour sa deuxième année de commercialisation.

En gros, le Mercedes-Benz EQB 2024 profite d’un style révisé et de mises à jour de ses systèmes de connectivité et multimédia. Au Canada, le modèle sera offert avec la nouvelle configuration 250+, ainsi qu’en préparation EQB 350 4MATIC (à laquelle nous avions droit en 2023), ou encore EQB 300 4MATIC. Mercedes-Benz Canada promet une annonce à ce sujet dans les semaines ou les mois à venir, avant le lancement commercial des modèles 2024 au premier trimestre de 2024.

Mercedes-Benz EQB 2024, trois quarts arrière Photo : Mercedes-Benz

Style du Mercedes-Benz EQB 2024

L’EQB 2024 présente notamment un nouveau faciès avant noir avec le motif en étoile que l’on a vu récemment sur plusieurs autres modèles Mercedes. Les phares de jour sont reliés par une bande lumineuse, et un nouveau pare-chocs est conçu pour rehausser la largeur du VUS. Les feux ont été modifiés, dans une moindre mesure.

Mercedes propose davantage d’options de personnalisation, avec deux nouvelles couleurs extérieures et quatre nouveaux modèles de jantes.

À l’intérieur, on trouve un nouveau volant avec des pavés pour les commandes tactiles, des boiseries de tilleul brun ainsi que des motifs Mercedes-Benz rétroéclairés.

Mercedes-Benz EQB 2024, intérieur Photo : Mercedes-Benz

Technologie dans le Mercedes-Benz EQB 2024

Le système MBUX est désormais celui de dernière génération et il est doté d’un écran tactile de 10,25 pouces avec tous les modèles EQB. Plusieurs systèmes d’aides à la conduite ont été mis à jour. L’option Dolby Atmos est désormais livrable avec le système audio Burmester, qui est lui offert en option.

Les groupes motopropulseurs de l’EQB restent inchangés pour 2024. L’EQB 250+ à traction offre 188 chevaux et 284 lb-pi de couple. La version 350 4MATIC développe 288 chevaux et 384 lb-pi de couple (avec deux moteurs électriques), tandis que la 300 4MATIC, qui n’était pas proposée au Canada, développe 225 chevaux et 288 lb-pi de couple.

L’autonomie du EQB 250+ est de 394 km, celle du EQB 350 4MATIC de 356 km. Les chiffres officiels pour l’EQB 300 4MATIC sont à venir.

Comme nous l’avons mentionné, un seul des modèles EQB 300 4MATIC et EQB 350 4MATIC sera proposé au Canada. Une annonce sera faite à ce sujet dans les semaines à venir. Nous pouvons également nous attendre à ce que les prix de l’EQB 2024 soient annoncés à l’approche du lancement au début de 2024 (les prix de 2023 sont de 59 990 $ pour le modèle 250+ qui vient d’être annoncé et de 75 700 $ pour l’EQB 350 4MATIC).

Mercedes-Benz EQB 2024, avant Photo : Mercedes-Benz