La Mercedes-Benz EQS 2025 marque une nouvelle étape dans l'évolution de la gamme de véhicules entièrement électriques de la marque. La berline bénéficie d’améliorations significatives tant en termes de design que de technologie. Les modifications font en sorte que le modèle devrait offrir plus d'autonomie, quoique Mercedes n'as pas pour le moment des chiffres à cet égard.

La Mercedes-Benz EQS 2025, avant | Photo : Mercedes-Benz

Design de la Mercedes-Benz EQS 2025

La berline EQS 2025 reçoit une façade avant revisitée, intégrant une calandre avec des lamelles chromées encastrées. Cette modification apporte un contraste avec le noir profond qui caractérise l'avant du véhicule. Un nouveau symbole, l'étoile Mercedes-Benz, est désormais placé sur le capot, ajoutant une touche d'identité à la voiture. Par ailleurs, un pare-chocs AMG Line est désormais standard.

Motorisation de la Mercedes-Benz EQS 2025

Sous le capot, toutes les versions de la berline EQS 2025 bénéficient d'une batterie nouvelle génération de 118 kWh, augmentant ainsi l'autonomie électrique du véhicule.

Un autre aspect technique notable est l'introduction d'un nouveau logiciel de freinage régénératif. Cette fonctionnalité permet une récupération d'énergie plus efficace, contribuant à l'amélioration de l'autonomie électrique.

La Mercedes-Benz EQS 2025, intérieur | Photo : Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz EQS 2025, deuxième rangée de sièges | Photo : Mercedes-Benz

L'intérieur de la EQS 2025

Mercedes ajoute à l’habitacle des détails raffinés tels que des accents chromés sur les bouches d'aération des piliers B et des coussins de confort pour les passagers arrière dotés de coutures contrastantes et de liserés en cuir Nappa.

La berline offre également des caractéristiques de confort étendues pour les passagers arrière, y compris des sièges chauffants à réglage rapide, un chauffage pour le cou et les épaules, ainsi qu'un ajustement pneumatique de la profondeur du siège arrière.

La technologie ne s'arrête pas là, avec l'inclusion de l'écran Hyperscreen MBUX standard, qui combine trois affichages en un seul panneau incurvé de plus de 55 pouces de largeur. De plus, une pompe à chaleur standard augmente le confort climatique et l'efficacité, en utilisant la chaleur résiduelle du groupe motopropulseur électrique pour chauffer l'intérieur, ce qui réduit la consommation d'énergie de la batterie.

Enfin, la EQS 2025 bénéficie d'améliorations technologiques telles que la possibilité de démarrer et de verrouiller la voiture avec le package KEYLESS-GO et le Digital Vehicle Key.

Plus d'informations sur le modèle canadien, y compris les prix et fonctionnalités disponibles, seront confirmées à l'approche du lancement sur le marché.

La Mercedes-Benz EQS 2025, de profil | Photo : Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz EQS 2025, trois quarts arrière | Photo : Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz EQS 2025, arrière | Photo : Mercedes-Benz

La Mercedes-Benz EQS 2025, trois quarts avant | Photo : Mercedes-Benz