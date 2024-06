Métro s’associe à Flo pour installer des bornes de recharge

La firme Flo, qui est spécialisée dans les bornes de recharge, s’associe à la chaîne alimentaire Métro pour l’installation de bornes de recharge dans le stationnement de ses succursales au Québec et en Ontario.

En tout, on va retrouver 500 nouvelles bornes dans les espaces de 130 épiceries Métro, Super C, Food Basics et Marché Adonis. Les installations de ces bornes vont commencer au mois d’août.

Comme le rapporte le site Automotive News, Flo a déclaré via un communiqué qu’un nombre important de ces nouvelles installations sont soutenues par le partenariat de Flo avec la Banque canadienne de l’infrastructure. Cette dernière, gérée par le gouvernement fédéral, s’est engagée à verser 235 millions à Flo pour la mise en service de plus de 1900 bornes de recharge rapide publiques au Canada d’ici 2027.

Les nouvelles bornes seront équipées du chargeur ultrarapide Flo à deux ports. Selon le fabricant, ça va permettre la recharge jusqu’à 80 % en 15 minutes, avec la plupart des nouveaux véhicules électriques. Ça peut varier bien sûr selon la capacité de puissance de recharge du modèle, mais qu’on parle de 15 ou de 30 minutes, c’est à peu près le temps que l’on peut passer à faire son épicerie.

Et en visant les épiceries, des endroits qui sont fréquentés par tout le monde, on veut offrir une solution de plus à tous ceux qui peuvent vivre de l’anxiété avec l’autonomie électrique de leur véhicule.

Pour tous ceux qui ont une borne à la maison, on peut deviner que la recharge de leur véhicule ne se fera pas à l’épicerie, qui est souvent près du domicile. Cependant, pour tous ceux qui souhaitent avoir un véhicule électrique, mais qui n’ont pas accès à une borne à leur domicile (appartement, condo, etc.), le fait de savoir que des bornes seront accessibles à l’épicerie du coin se veut intéressant.

Louis Tremblay, le chef de la direction de Flo, a déclaré que le partenariat avec Metro « jette les bases pour accélérer la transition vers les véhicules électriques. »

Flo propose actuellement plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 en Amérique du Nord.