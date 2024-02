La dernière Mini Clubman a été assemblée

La Mini Clubman, cette version un peu plus spacieuse de la Mini Cooper, tire sa révérence. En fait, le dernier exemplaire du modèle vient de sortir de la chaîne d’assemblage de l’usine Mini d’Oxford, en Angleterre.

Mini, à l’instar d’autres constructeurs, prépare un avenir tout électrique ; les modèles réguliers sont donc appelés à tomber un à un.

La dernière Mini Clubman Photo : Mini

On sait depuis un certain temps que la fin approchait pour la Clubman. En fait, en avril de l’année dernière, la compagnie présentait une édition finale du modèle et confirmait qu’elle n’avait pas l’intention de commercialiser une nouvelle génération. Ceux qui auraient aimé acheter une Clubman pourront toujours se tourner vers le VUS Countryman, que la compagnie garde au catalogue en raison de sa popularité, toujours très forte. En fait, il est deux fois plus populaire que la Clubman.

On aura droit à un nouveau modèle sous le Countryman, soit l’Aceman. Ce dernier sera tout électrique.

Pour ce qui est de l’histoire récente, rappelons que c’est en 2007 que Mini ramenait la Clubman au menu. Oui, elle le ramenait, car on avait eu droit à une première version en 1969. Le modèle a été commercialisé jusqu’au tournant des années 80.

En tout, Mini a assemblé plus de 1,1 million de Clubman depuis 2007.

La Mini Clubman 2024, Final Edition Photo : Mini

Quant à l’édition finale, sa production a été limitée à 1969 exemplaires dans le monde, un beau clin d’œil au passé. Une centaine, environ, vont prendre la direction de nos marchés.

La dernière Mini Clubman en route vers la sortie Photo : Mini