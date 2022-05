Puces électroniques : des Mini sans boîtes manuelles

La crise des puces électroniques continue de faire des victimes et pour trouver les plus récentes, il faut regarder du côté de Mini, la marque plus jeune, sportive et flyée de BMW.

On a déjà vu d’autres constructeurs se résigner à assembler des modèles sans certaines caractéristiques, quitte à les réinstaller à bord par la suite. On le voit présentement avec le GMC Terrain dont certaines versions sont livrées sans sièges chauffants. Dans ce cas, on peut corriger la situation.

Cependant, ce qui se passe chez Mini est plus difficilement réversible. En effet, des problèmes d’approvisionnement forcent Mini à interrompre la production de modèles équipés d’une boîte de vitesses manuelle.

À ce moment de son histoire, Mini travaille sur les prochaines générations de plusieurs modèles. La fin de parcours de ceux actuellement proposés va se faire sans boîte mécanique. La compagnie a déclaré vouloir assurer la « stabilité de la production », comme le rapporte le site Autocar.

Certains s’inquiètent de voir cette décision devenir permanente, mais on imagine mal que la compagnie qui mise sur le plaisir de conduire pour vendre ses modèles cesse de proposer une transmission manuelle.

« Les circonstances actuelles, notamment la guerre en Ukraine et les pénuries de semi-conducteurs, entraînent des restrictions de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de l’industrie automobile mondiale. Afin d’assurer une production maximale pour répondre à la demande croissante de nos clients, notre offre de produits doit être simplifiée. Cette solution est le moyen le plus efficace d’assurer la stabilité de la production afin que nous puissions continuer à approvisionner tous nos clients en nouvelles Mini. » - Communiqué de Mini

Est-ce que les prochaines Mini, celles qui seront repensées, seront pourvues de boîtes manuelles ? On a tendance à croire que non, mais ça peut dépendre de l’ampleur de la crise des puces électroniques au moment où les modèles seront prêts.

Les deux nouveaux véhicules Mini devraient faire leurs débuts avant la fin de l’année et être commercialisés au cours du premier trimestre de l’année suivante.

Une version entièrement électrique est également prévue, très probablement en deux versions. Le modèle d’entrée de gamme sera équipé d’une batterie de 40 kWh offrant une autonomie d’environ 300 kilomètres. Une variante plus puissante équipée d’une batterie de 50 kWh est également prévue, avec une autonomie prévue de 402 km.