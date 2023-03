• Mini présente des jantes faites entièrement d’aluminium recyclé.

Avec une conscientisation de plus en plus grande envers le gaspillage de ressources, les constructeurs sont de plus en plus ouverts à étudier des solutions pour réduire leur empreinte. On voit de nouveaux types de matériaux faire leur apparition, certaines fois à partir de procédés synthétiques, à d’autres moments à partir de matériaux entièrement recyclés.

Du côté de Mini, on y est allé d’un dévoilement important récemment. En fait, la division de BMW a indiqué que la Mini Cooper SE Cabriolet, qui sera produite de façon limitée, sera la première voiture de série à être équipée de roues fabriquées à partir d’aluminium recyclé. Elles adoptent le même style que sur la version régulière.

Les roues ont été développées en collaboration avec le fabricant suisse Ronal. Cette firme vend des jantes de rechange sous les marques Ronal et Speedline, en plus de fournir les équipementiers. Et elle n’est pas étrangère à la production d’unités plus respectueuses de l’environnement. Elle fournit à l’Audi e-tron GT des roues fabriquées à l’aide d’un procédé de fusion qui produit de l’oxygène plutôt que du dioxyde de carbone, et elle propose désormais une gamme de roues de rechange prétendument neutres en carbone.

Photo : Mini Mini Cooper SE décapotable - Aluminium recyclé

Quant aux jantes de la Mini, l’utilisation d’aluminium entièrement recyclé a pour avantage évident de ne pas exiger la fabrication de nouvel aluminium. Mini souligne également que les émissions de carbone sont grandement réduites en raison de la suppression du processus d’électrolyse pour la fabrication d’aluminium neuf.

Au total, la division affirme que la production de roues recyclées réduit les émissions de carbone de 75 %. La résistance et la durabilité ne sont pas compromises non plus. Et ce qui est extraordinaire, c’est que les unités recyclées pourront par la suite être… recyclées de nouveau.