Alors que les investissements envers l’électrification sont dominants chez la plupart des constructeurs, certains fabricants, même s’ils investissent pour effectuer leur virage électrique, continuent de croire à l’avenir du moteur à essence.

Toyota Corolla Cross 2024, moteur | Photo : Toyota

Même qu’on rêve à des moteurs à combustion carboneutre. C’est du moins ce qu’on apprend concernant le travail conjoint de Toyota, Subaru et Mazda dans ce domaine. Les trois firmes japonaises uniraient leurs forces pour développer de nouveaux moteurs à essence pour l’ère de l’électricité et celle de la neutralité carbone.

Les trois marques précisent que les nouvelles mécaniques vont intégrer des éléments électriques, ce qui laisse croire qu’on parle de solutions hybrides et hybrides rechargeables. Cependant, pour en arriver à la carboneutralité, il faut aller plus loin. C’est là qu’on peut lire que les trois prévoient « décarboner les moteurs à combustion en les rendant compatibles avec divers carburants neutres en carbone ». Il pourrait s’agir d’une combinaison d’hydrogène liquide, de carburants synthétiques ou d’autres solutions.

S’il y a une chose que les trois constructeurs ont en commun, c’est leur philosophie vis-à-vis l’électrification. Les compagnies souhaitent répondre aux besoins des consommateurs à travers la planète, ce qui sera impossible à faire avec uniquement des véhicules électriques. Si une entreprise ne propose que des modèles électriques en 2035, elle va répondre à la demande de certains pays, mais elle ne sera plus présente sur d’autres marchés où l’électrification prendra plus de temps.

Les trois voient aussi le problème du carbone d’une autre façon. Pour eux, le moteur à combustion n’est pas l’ennemi ; ce sont plutôt les émissions de carbone qui constituent le problème. Toyota a déjà vanté les mérites des moteurs à combustion alimentés à l’hydrogène dans le sport automobile. Mazda utilise également le sport automobile pour expérimenter des carburants alternatifs, comme la Mazda 3 Gr.4 fonctionnant au biodiesel.

La Mazda3 Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

Mazda prévoit d’ailleurs la réintroduction de moteurs rotatifs dans le cadre de sa recherche de solutions neutres en carbone. Ces moteurs produiront probablement peu ou pas d’émissions de CO2 grâce à l’électrification et aux carburants alternatifs. On raconte que la taille des moteurs sera beaucoup plus petite, ce qui va permettre aux stylistes d’accoucher de modèles encore plus aérodynamiques et efficaces sur le plan énergétique.

On entrevoit clairement une voiture différente à l’avenir. Et il est important de le mentionner, les trois constructeurs n’abandonnent pas l’électrification ; ils voient seulement un monde où différentes solutions se côtoieront, avec des moteurs à combustion carboneutres.

Logo Subaru | Photo : D.Boshouwers

Les dirigeants des trois entreprises y sont allés de déclarations similaires sur la nécessité de réduire leur empreinte, mais aussi de répondre aux besoins de la clientèle. Comme l’a expliqué Atsushi Osaki, le chef de la direction de Subaru, « Parvenir à une société neutre en carbone est un défi qui doit être relevé par toutes les industries japonaises et la société dans son ensemble. »