Mini songerait à une version hors route de son Countryman

La mode est aux véhicules à vocation hors route à travers l’industrie. Chaque compagnie semble proposer des modèles, ou des variantes de produits qui offrent plus de compétences hors des sentiers battus.

Or, chez Mini, on ne possède pas un tel véhicule, mais cela pourrait changer. En effet, le vice-président de Mini pour les Amériques, Michael Peyton, a récemment déclaré au site CarBuzz qu’une version tout-terrain du VUS Countryman pourrait bientôt voir le jour.

On ne parle pas d’une confirmation officielle, mais c’est un commentaire qui s’en approche grandement.

Mini pourrait donc imiter une marque comme Honda qui propose des variantes TrailSport de ses plus populaires VUS, ou encore Subaru qui en offre un peu plus avec ses modèles Wilderness.

À quoi s’attendre, si jamais Mini devait passer de la parole aux actes ? C’est là que c’est intéressant, car en prenant son plus gros modèle, le Countryman, elle n’a pas mille et une possibilités. Ce véhicule n’est pas très gros et même si l’on rehausse sa suspension de quelques pouces, il ne proposera pas une garde au sol capable de le faire passer partout.

Une hypothèse qui est avancée, c’est que la marque pourrait rendre hommage à son passé en rallye pour y aller d’une variante axée sur ce type de conduite, un peu comme vient de le faire Ford avec la déclinaison Rally de son Mustang Mach-E. Voilà qui pourrait être très intéressant.

Bien sûr, ce genre de modèle est surtout une affaire d’apparat, car très peu de consommateurs utilisent vraiment ce type de véhicules pour vraiment sortir des sentiers banalisés.

L’important pour le constructeur, c’est d’offrir la possibilité. Et en matière de style, ça donne généralement lieu à de beaux exercices de style.

Tout n’est que spéculation pour le moment, mais disons que le commentaire du dirigeant a ouvert à la porte à une discussion. Un modèle à la suspension rehaussée, doté de pneus tout-terrain, de plaques de protection, ainsi qu’un mode de conduite rallye, voilà qui pourrait être amusant, surtout que le moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres du Countryman propose quand même une puissance de 241 chevaux.

Mini Countryman ALL4 Uncharted Edition | Photo : Mini