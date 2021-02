Les produits MINI sont reconnus pour le plaisir de conduire qu’ils procurent et la division de BMW en rajoute avec l’annonce de deux versions qui proposeront une mécanique de 301 chevaux pour l’année 2020.

Les deux modèles en question sont les Clubman et Countryman portant la signature John Cooper Works (JCW). Les deux vont recevoir un 4-cylindres turbo de 2 litres dont la prestation sera de 301 chevaux entre 5000 et 6250 tours/minute. Pour le couple, on parle de 331 livres-pieds entre 1750 et 4500 tours/minute.

La bonne nouvelle, c’est que la puissance sera envoyée aux quatre roues. Ce boulot sera assuré par le travail d’une transmission automatique à huit rapports. Malheureusement, aucune boîte mécanique ne figurera au menu de ces déclinaisons.

Selon les chiffres qu’avance MINI, il sera possible d’atteindre les 60 milles à l’heure (96 km/h) en seulement 4,9 secondes au volant de la variante Clubman JCW. Il faudra ajouter 0,2 seconde pour la livrée Countryman. Pour vous donner une idée du gain en puissance du modèle 2020 par rapport au 2019, le temps est plus rapide d’une seconde dans le cas de la Clubman.

Pour que le reste des organes mécaniques suive la parade, MINI a effectué quelques modifications à la suspension ainsi qu’aux freins. Ces derniers sont désormais de plus grande dimension, question de permettre des arrêts plus prompts. Une suspension adaptative sera aussi livrée de série et offrira au pilote la sélection de différents modes de conduite.

Esthétiquement, les changements sont mineurs. Un nouveau parechoc à l’avant, de même que des prises d’air élargies sont visibles. Des roues de 18 pouces, uniques au modèle, de même que des accents rouges viennent compléter la transformation. À bord, on va retrouver des sièges sport à l’avant.

Les MINI Clubman et MINI Countryman signées John Cooper Works seront bientôt offertes au public. Les prix n’ont pas encore été confirmés.