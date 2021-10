Mini est dans une position unique à travers l’industrie. Ses produits ne ressemblent en rien à ce qui se fait ailleurs, une très bonne chose. En revanche, alors que les gens se dirigent de plus en plus vers des VUS et des véhicules de taille importante, la compagnie commercialise surtout des modèles… mini.

Conséquemment, il sera intéressant de voir de quelle façon la firme va s’ajuster. Que va-t-elle faire avec ses produits actuels ou encore avec ceux qu’elle envisage en vue de son électrification ? Nous aurons peut-être une première réponse à cette question en octobre alors que la compagnie affirme préparer « quelque chose d’excitant ».

On n’a cependant aucune idée de ce que ça pourrait être.

Pour nous donner un aperçu, Mini a partagé une image, une vue en plongée de ce qui semble être l’avant d’une version Hardtop Cooper S.

Une « grosse » affaire ? C’est difficile à savoir tant qu’on n’a pas plus de détails. Ça pourrait être une édition spéciale, un modèle de collection qui symbolise tranquillement la fin d’une époque. Rappelons que Mini compte lancer son dernier modèle équipé d’un moteur à combustion en 2025. Le tout électrique sera pour la décennie 2030.

Le produit montré pourrait aussi être une des nouveautés à venir, un véhicule électrique plus efficace (que la Cooper SE) qui va représenter l’avenir de la marque. La publication de Mini mentionne que les gens intéressés devront « rester à l’écoute pour en savoir plus ».

C’est ce que nous allons faire au mois d’octobre afin de voir ce que cette division de BMW nous prépare. Espérons simplement qu’on n’aura pas affaire à un pétard mouillé ; ça demeure toujours une possibilité.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!