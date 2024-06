L'avant du Mitsubishi Outlander 2023 | Photo : Mitsubishi

• Mitsubishi Canada annonce les prix et les détails de la gamme Outlander 2023 (version non électrifiée).

• Le prix de départ du modèle de base ES est de 32 698 $, soit 700 $ de plus que l'an dernier.

• Le modèle haut de gamme GT Premium a un PDSF de 42 998 $, soit environ 3 500 $ de moins que le modèle PHEV de base.

• Ce modèle est en vente à partir de ce mois-ci.

Quelques jours après avoir confirmé les prix du Mitsubishi Outlander PHEV, révisé pour 2023, la division canadienne du constructeur a fait de même pour la version 2023 non électrifiée du VUS.

La première des six variantes de l'Outlander 2023 est le modèle de base ES, qui arrive avec un prix de départ de 32 698 $. Les tarifs augmentent à partir de là jusqu'à ce que vous atteigniez le modèle haut de gamme GT Premium, dont le prix est de 42 998 $. À titre de comparaison, c'est environ 3 500 $ de moins que le PDSF de 46 538 $ du modèle de base de l'Outlander PHEV 2023.

Il s'agit de la deuxième année sur le marché de la quatrième génération de l'Outlander non électrifié, donc il n'y a pas de changements au modèle à proprement parler, à l'exception d'une nouvelle option bicolore pour la carrosserie.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Tous les Outlander 2023 ont donc la même lapparence, ainsi que le système de rouage intégral Super All-Wheel Control (S-AWC) du constructeur (avec six modes de conduite) et une configuration à sept places.

Les systèmes de sécurité inclus dans toutes les versions comprennent l'atténuation de la collision avant, le freinage automatique d'urgence à l'arrière, l'alerte d'angle mort, l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte d'attention du conducteur, l'alerte de trafic transversal arrière, les feux de route automatiques, le contrôle de descente en pente, l'assistance à la stabilité de la remorque et 11 coussins gonflables. D'autres équipements entrent en jeu à mesure que l'on grimpe dans l'échelle des finitions, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance Mi-Pilot, l'assistance active aux angles morts, l'assistance au maintien dans la voie, la prévention du franchissement de ligne et un système de caméras multiangles.

À l'intérieur, toutes les versions sont équipées d'une deuxième rangée de sièges coulissants 40/20/40 et d'une troisième rangée rabattable à plat. Toutes sont équipées d'un système de filtration d'air micronique, d'une chaîne audio à écran de liaison pour appareil intelligent et de prises USB (A et C) à l'avant et à l'arrière.

À partir du niveau SE, un toit ouvrant panoramique électrique avec pare-soleil fait partie de l'offre.

Nouveauté cette année, une option bicolore est disponible sur la finition GT, avec plusieurs combinaisons au choix, notamment Noir Diamant avec toit en bronze, ou encore un toit noir combiné à Blanc Diamant, Rouge Diamant, Gris Titane ou Argent Sterling.

Autrement, les options de couleurs pour le Canada sont l'Argent Sterling, le Gris Titane, le Bronze Profond, le Bleu Cosmique, le Noir du Labrador et la série Diamant rouge, blanc ou noir.

Le groupe motopropulseur du VUS Outlander 2023 est un moteur à 4 cylindres de 2,5-litres couplé à une transmission à variation continue (CVT) à huit « rapports ». La consommation de carburant est évaluée à 9,7 L/100 km (ville) / 7,9 L/100 km (route) / 8,9 L/100 km (combiné), et le véhicule peut remorquer 2 000 lb avec deux passagers.

Design intérieur du Mitsubishi Outlander 2023 | Photo : Mitsubishi

Voici les prix canadiens de la gamme des Mitsubishi Outlander 2023 :

Outlander ES (PDSF 32 698 $) - Il est équipé de jantes de 18 pouces, de l'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto, de ports USB à l'avant et à l'arrière, d'une chaîne audio à écran Smartphone Link de huit pouces et de lave-phare.

Outlander SE (PDSF 35 398 $) - Il ajoute un hayon électrique à hauteur réglable, des phares antibrouillards avant à DEL, un toit ouvrant panoramique électrique, des rails de toit, un volant chauffant, un système d'entrée sans clé, une climatisation à trois zones et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

Outlander LE (PDSF 38 498 $) - Il ajoute les services Mitsubishi Connect, des jantes en alliage de 20 pouces, un système de navigation intégré, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra multivue 360 avec détection des objets en mouvement et un écran audio de neuf pouces Smartphone Link.

Outlander LE Premium (PDSF 38 998 $) - Cette version ajoute une sellerie en faux suède et un siège conducteur à huit réglages électriques.

Outlander SEL (PDSF 40 998 $) - Il ajoute des sièges en cuir matelassé, la mémoire de position des rétroviseurs extérieurs, l'inclinaison automatique des rétroviseurs extérieurs, la mémoire du siège du conducteur liée à la clé, le siège du passager à quatre réglages électriques, les sièges arrière chauffants et l'écran numérique TFT de 12,3 pouces pour le conducteur.

Outlander GT (PDSF 42 458 $) - Il ajoute l'assistance MI-PILOT, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/démarrage, l'assistance au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les capteurs de stationnement avant, la prévention des sorties de voie, l'assistance active aux angles morts, l'affichage tête haute de 10,8 pouces et le système audio BOSE à 10 haut-parleurs.

De plus, il est équipé d'un éclairage d'accentuation des portes intérieures, de pare-soleil relevables dans les portes arrière, d'un hayon électrique mains libres à hauteur réglable et d'une recharge sans fil pour appareil intelligent.

Outlander GT Premium (PDSF 42 998 $) - Ce modèle ajoute un système d'éclairage semi-automatique.