Mitsubishi va faire renaître le nom Ralliart

Le retour de noms ayant déjà connu la gloire est en vogue depuis quelques années dans l’industrie automobile. Qu’on pense au Blazer chez Chevrolet, au Bronco chez Ford ou encore au Grand Wagoneer qui s’apprête à faire un retour chez Jeep pour s’en convaincre.

Chez Mitsubishi, on ne laissera pas passer la parade. La compagnie puise en effet dans sa riche histoire dans le domaine du rallye pour faire revivre un nom qui résonne auprès des passionnés, soit Ralliart. Où sera-t-il utilisé, de quelle façon et sur quels marchés ? Pour l’instant, le mystère plane.

Pour ce qui est de la dernière fois où l’on a vu le nom, il faut remonter à 2014. Dans les faits, on avait droit à une version Ralliart à moteur turbo de la berline Lancer. Cette déclinaison, rappelons-nous, se glissait entre la version de base et la livrée Evolution à traction intégrale, la plus performante de la famille. Ceux qui ont une excellente mémoire se souviendront aussi d’une version Ralliart de la berline de taille intermédiaire Galant. Avec cette voiture, il fallait s’agripper après le volant pour la maintenir sur la route lorsqu’on enfonçait l’accélérateur.

Photo : Mitsubishi Le Mitsubishi L200

Mais les voitures n’existent plus chez Mitsubishi, à l’exception de la Mirage (une Mirage Ralliart ?). On peut donc s’attendre à des versions Ralliart des VUS comme l’Outlander et l’Eclipse Cross. Lors de sa présentation, qui a eu lieu lors d’une réunion visant à faire connaître son bilan financier, la compagnie a montré le logo Ralliart aux côtés d’une variante de sa camionnette qui est proposée ailleurs dans le monde, la L200.

Mitsubishi considère que le retour du nom Ralliart va contribuer à l’atteinte de son objectif, soit la « réalisation de l’identité Mitsubishi Motors ». Avec un mariage qui prend forme avec l’Alliance Renault-Nissan, voilà assurément une façon de renforcer son image et de conserver une certaine identité, surtout si les modèles qu’elle va proposer dans le futur seront porteurs d’organes Nissan, comme c’est le cas avec le nouveau Outlander.