Vers la fin du mois de décembre dernier, une image partagée par Mitsubishi montrant un concept Ralliart avait grandement fait jaser. Elle avait aussi fait saliver les amateurs qui depuis le départ de modèles portant cette appellation, n’ont plus grand-chose à se mettre sous la dent en matière de performance chez ce constructeur.

La présentation du concept en question est prévue pour cette semaine, mais on a eu droit à une image complète du véhicule avant que tous les détails le concernant soient dévoilés. Malheureusement, il s’avère que c’est tout sauf ce que les amateurs souhaitaient. On doit pour l’instant parler d’un pétard mouillé.

En annonçant un véhicule portant le nom Ralliart, Mitsubishi a réveillé les amateurs et indiqué qu’elle allait porter un clin d’œil à son passé.

Et bien, le véhicule en question est un VUS qui est basé sur un modèle déjà existant, l’Outlander. Mitsubishi affirme que son concept incarne sa vision d’une nouvelle vocation pour le mot Ralliart et réunit l’ingénierie de la compagnie et sa passion pour l’artisanat technique (Monozukuri).

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Vision Ralliart Concept, avant et arrière

Ainsi, on aurait droit à un Outlander offrant de meilleures prestations grâce à une amélioration de l’accélération, de la tenue de route en virage, ainsi que du freinage. Le tout serait rendu possible grâce à une puissance motrice plus élevée, un réglage plus sportif de la traction intégrale, ainsi qu’une capacité accrue de la batterie. C’est possiblement de cet endroit que la puissance supplémentaire viendra.

Rien n’a été avancé cependant, car le véhicule sera officiellement présenté lors du prochain week-end, lors des activités entourant la tenue du Salon de Tokyo. Ce que l’on sait, c’est que les roues font 22 pouces et cachent des étriers de frein à six pistons.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Vision Ralliart Concept, arrière

Mitsubishi parle davantage, pour le moment, du style de son modèle. Selon elle, il intègre une « beauté fonctionnelle ». La peinture noir mat présente des reflets bleus sous la lumière pour une « expression profonde et multidimensionnelle qui renforce la sensation de qualité du véhicule. »

Le constructeur mentionne que les réactions du public à la vue de ce concept seront utilisées pour le développement futur de ses véhicules, ce qui nous donne une lueur d’espoir… à condition que ledit public réclame à grands mots le retour d’un vrai modèle incarnant l’esprit Ralliart.

Plus de détails au début de la semaine prochaine, après la présentation complète du modèle.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Vision Ralliart Concept, trois quarts avant