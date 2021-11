Genesis va présenter un GV70 électrique vendredi

Le virage électrique de la nouvelle marque Genesis va bon train. Après avoir révélé une version électrique de sa berline G80, ainsi qu’un modèle dédié à la chose avec le GV60, la division de luxe de Hyundai est sur le point de lever le voile sur une livrée sans moteur à essence de son plus récent VUS, le GV70.

La firme coréenne a publié une photo du modèle qui sera dévoilé vendredi au Salon de l’auto de Guangzhou. Chez nous, la présentation aura lieu jeudi soir, car il faut tenir compte du décalage horaire. La compagnie n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’une variante électrique de son VUS, mais la calandre scellée à l’avant nous donne un très bon indice. De plus, une phrase promotionnelle lancée avec le communiqué accompagnant la photo mentionne que Genesis « charge vers l’avant » (traduction libre de : « charging toward the future).

On verra pour le nom, mais l’appellation eGV70 aurait été enregistrée en janvier aux États-Unis. Si le modèle prend bien la direction de notre continent, on pourrait le voir se pointer en 2022 comme produit 2023. Demeurons prudents, car tout n’est que spéculation pour l’instant.

Nous allons en apprendre plus jeudi soir, notamment sur la plateforme qui va accueillir le véhicule. Est-ce une version modifiée de celle qui reçoit le GV70 à essence ou est-ce que l’entreprise a fait appel à la structure E-GMP (Electric-Global Modular Architecture) du groupe Hyundai ?

Une chose est claire ; si une éventuelle déclinaison électrifiée du GV70 se montre aussi probante sur la route que sa variante à essence, la compagnie va avoir une vedette de grand calibre dans son alignement ; le GV70 est l’un des véhicules qui nous ont le plus impressionnés lors de la dernière année.

Plus de détails vendredi.