Au début du mois, Honda nous a présenté la nouvelle (et deuxième) génération de son petit VUS le HR-V. Alors qu’on attendait une tonne d’informations sur le modèle, on a seulement eu droit à des bribes, et rien sur la mécanique.

On nous a simplement mentionné que le modèle serait plus puissant. Considérant que la mécanique actuelle du modèle, un 4-cylindres de 1,8 litre, ne propose que 141 chevaux et 127 lb-pi de couple, cette déclaration n’avait rien de surprenant.

Cependant, elle nous a permis de rêver un peu, notamment au moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre de la Civic, un bloc qui suggère 180 chevaux et 177 lb-pi de couple. Or, selon ce que rapporte le site CarBuzz, c’est bien le moteur de la Civic qui servirait le prochain HR-V 2023, mais celui des versions de base. On parle donc du 4-cylindres atmosphérique de 2 litres, un bloc dont la prestation s’annonce à 158 chevaux et à 138 lb-pi de couple.

Comme gain, ce serait minime, mais au moins, on connaît bien ce moteur et sa souplesse. Sa durabilité et sa fiabilité seraient aussi un bon mariage pour le HR-V qui demeure un choix très populaire auprès du public.

Si CarBuzz affirme la chose, c’est qu’elle mentionne avoir déniché des documents que Honda a déposés auprès du CARB (California Air Resources Board). Ces derniers désignent le 4-cylindres de 2,0 litres comme le moteur de choix.

Le moteur 4-cylindres de 2 litres de la Civic consomme moins que le bloc de 1,8 litre qui anime présentement le HR-V. Il faut cependant tenir compte du format et du poids du véhicule, ce qui change la donne. À bord du HR-V, l’actuelle mécanique de la Civic consommerait plus qu’elle ne le fait au service de la voiture. Elle pourrait néanmoins être un peu plus efficace que le moteur de 1,8 litre qu’elle remplacerait.

On spécule, bien sûr. Il faudra attendre les cotes officielles, une fois que la compagnie aura confirmé que c’est bel et bien cette mécanique qui va atterrir dans la salle des machines du nouveau HR-V.

Ce qui serait vraiment intéressant, c’est qu’une version Touring du nouveau HR-V profite du moteur turbo de 1,5 litre. Les acheteurs auraient alors le même choix qu’avec la Civic. Bref…

Nous allons surveiller la chose de près.