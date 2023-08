Mercedes-AMG : Le moteur V8 ferait un retour

• Mercedes-Benz songerait à ramener un V8 dans certains modèles AMG.

Les rumeurs concernant le retour du moteur V8 dans certains véhicules AMG commencent à s’intensifier. Ça fait quelques jours déjà que ça court et ça prend de l’ampleur. La plus récente affirmation sérieuse nous vient de Car and Driver.

Ce dernier cite deux sources importantes qui affirment que la division de performance AMG pourrait avoir de nouveau recours au moteur V8 pour animer certains des modèles qui portent son logo, nommément les AMG C 63 et AMG E 63. Le tout pourrait se faire pour l’année 2026.

Rappelons que Mercedes-AMG a retiré le moteur V8 de la berline C 63 lors de la dernière refonte. On l’a en fait remplacé par une mécanique 4-cylindres de type hybride rechargeable, qui livre un gain de 168 chevaux et 236 lb-pi de couple. La puissance n’est pas un problème à 671 chevaux et 752 lb-pi de couple, mais auprès des amateurs, ça ne passe pas vraiment. On ne se procure pas seulement un modèle AMG uniquement pour la performance pure, mais bien pour les sensations qui l’accompagnent. Or, ces dernières passent par la sonorité d’un moteur V8.

Et la prochaine E 63 passerait quant à elle à un 6-cylindres qui offrirait aussi une configuration hybride rechargeable.

En imaginant ramener un V8, Mercedes pense certainement à la future BMW M5 qui devrait profiter d’un bloc à huit cylindres et d’une approche hybride rechargeable pour quelque 640 chevaux.

Selon ce qui est raconté, les ingénieurs de Mercedes travailleraient à rendre le V8 biturbo de 4,0 litres conforme aux normes d’émissions Euro 7. Et selon eux, très peu de modifications à la carrosserie seront nécessaires pour pouvoir remettre un V8 à l’avant.

Une histoire à suivre dans ce qui pourrait ressembler à un genre de tour d’honneur pour le moteur V8, à moins qu’on en arrive à une entente sur l’utilisation de carburant synthétique pour certains modèles du côté européen.