Volkswagen, Audi, Porsche et Scout adoptent le port NACS

Ajoutez les noms de Volkswagen, d’Audi, de Porsche et de la nouvelle marque Scout à celles qui ont déjà annoncé qu’elles allaient adopter la norme de recharge NACS (North American Charging Standard) de Tesla en Amérique du Nord.

La transition va se faire à partir de 2025. L’annonce parle d’un accès à quelque 15 000 bornes de recharge de Tesla, soit 3000 de plus que le chiffre de 12 000 que l’on voyait avec les annonces des autres constructeurs. À cette quantité s’ajoutent pour les propriétaires des marques du groupe Volkswagen les quelque 3800 stations des groupes Electrify America et Electrify Canada.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo 2023 Photo : D.Boshouwers

Pour le moment, Bentley, Lamborghini et Bugatti, qui font également partie de la famille Volkswagen, ne sont pas incluses. Nous verrons si elles adopteront à leur tour la norme NACS au cours des prochains mois.

La liste des marques ayant annoncé leur transition à la norme NACS de Tesla commence à être longue (voir plus bas). Il devient plus facile de nommer ceux qui n’ont pas fait leur transition, notamment Mazda et les bannières du groupe Stellantis.

Un Volkswagen ID.4 Photo : D.Boshouwers

Pour ce qui est des véhicules électriques des marques Volkswagen, Audi et Porsche déjà en circulation, Volkswagen affirme qu’elle étudie des solutions d’adaptation. Il en va de même pour ceux qui seront vendus avant 2025. Quant à la marque Scout, les premiers modèles seront livrés d’office avec les ports NACS.

Chez Tesla, on se réjouit bien sûr de la chose :

« En début d’année, la norme de recharge nord-américaine n’était qu’une idée. Aujourd’hui, avec l’engagement du groupe Volkswagen, presque tous les grands constructeurs sont à bord, se ralliant à une vision commune d’amélioration des expériences de recharge pour tous les conducteurs de véhicules électriques. Ce n’est que le début de nos efforts à l’échelle de l’industrie pour accélérer la transition vers l’énergie durable. » - Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge chez Tesla.

Avec la liste des marques ayant déjà décidé d’adopter la norme NACS de Tesla, il est clair que celle-ci représente la solution de l’avenir.

Conséquemment, concernant les compagnies qui n’ont pas encore annoncé leur transition, on peut s’attendre à ce que ce soit fait au cours de l’année 2024.

Voici la liste des marques ayant déjà annoncé leur transition vers la norme NACS :