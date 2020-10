À l’instar de la Californie, l’état du New Jersey songerait aussi à interdire la vente de véhicules neufs équipés d’un moteur à combustion à compter de l’année 2035.

Pour le moment, on parle d’une recommandation et le gouverneur de l’État, Phil Murphy, n’a pas émis de commentaires à propos de cette dernière. S’il va de l’avant, on s’attend à ce qu’il prenne des mesures similaires à celles prises par Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie.

On se souviendra que le mois dernier, ce dernier a signé un décret interdisant la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne à compter de 2035. Quant au New Jersey, c’est un rapport du ministère de la Protection de l’environnement de l’État qui recommande aux législateurs d’agir dans le même sens.

Photo : New Jersey Department of Environmental Protection Ministère de la Protection de l’environnement de New Jersey

Le rapport en question présente les mesures à prendre pour respecter le mandat législatif de 2006 qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’État de 80 % par rapport aux niveaux de 2006. L’objectif est l’année 2050.

En 2018 (l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), le secteur des transports représentait 42 % des émissions nettes de gaz à effet de serre au New Jersey. Les voitures de promenade, ainsi que les camionnettes et les VUS, représentent la grande part des émissions produites dans l’État, toujours selon le rapport.

Et en raison de l’importante quantité d’émissions générées par les véhicules de particuliers, cela signifie que 100 % des ventes de véhicules neufs au New Jersey devront être électriques d’ici 2035 si l’on souhaite atteindre l’objectif de réduction des émissions en 2050, conclut le rapport.

Si cela se concrétise, le nombre de véhicules électriques immatriculés dans l’État passera de 30 000 aujourd’hui à plus de 6 millions en 2050.

Photo : Volvo Volvo XC40 Recharge

Le New Jersey s’intéresse sérieusement, et depuis un certain temps, aux véhicules électriques. L’État a mis sur pied un plan pour la construction d’infrastructures de recharge en 2017 et il a approuvé plus tôt cette année un rabais de 5000 dollars à l’achat d’un véhicule électrique. L’agence de transport public NJ Transit est même obligée de faire l’acquisition d’autobus bus électriques.

Si tout cela se concrétise, le New Jersey rejoindrait la Californie, et il faudra alors s’attendre à un effet boule de neige, quoique ça pourrait tarder pour certains états, dont le Texas où le VUS et la camionnette sont rois. Toutefois, avec au moins 10 camionnettes électriques en préparation à travers l’industrie, le Texas pourrait bien nous surprendre.

Au Canada, il faudra aussi s’attendre à un mouvement du genre. C’est inévitable et il faut se préparer.