La NHTSA enquête sur 184 000 Atlas 2018-2019

Récemment, on a eu droit à un rappel pour l’Atlas 2024, un modèle qui profite de révision importante pour la prochaine année. Cette semaine, on apprend que la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, a ouvert une enquête sur 184 000 Atlas des années 2018 et 2019.

La raison derrière celle-ci : des rapports d’incidents alléguant un freinage involontaire du véhicule, rapporte le site Automotive News.

Le bureau d’enquête sur les défauts de la NHTSA a déclaré avoir reçu 59 plaintes alléguant l’activation involontaire du système de freinage d’urgence automatique à assistance frontale avec des modèles 2018-19. Parmi ces plaintes, cinq ont fait état de blessures mineures subies en raison de ce problème.

Les propriétaires ont également affirmé que l’activation du système de freinage s’est produite alors qu’aucun obstacle apparent ne se trouvait sur la trajectoire du véhicule.

La NHTSA a déclaré qu’elle avait ouvert une enquête afin de déterminer l’étendue et la gravité du défaut potentiel.

« Volkswagen prend la sécurité très au sérieux. Nous coopérons pleinement avec la NHTSA dans le cadre de cette enquête », a déclaré Michael Lowder, porte-parole de Volkswagen Amérique, via un communiqué.

Le freinage automatique d’urgence est une merveilleuse caractéristique de sécurité, car elle peut sauver des vies et réduire la gravité des blessures subies par les occupants. Cependant, dans le cas d’un mauvais fonctionnement, elle peut avoir des conséquences fâcheuses pour ces derniers.

En 2022, la NHTSA a ouvert des enquêtes concernant des véhicules Tesla et Honda après avoir reçu des centaines des plaintes similaires concernant une activation inattendue du système.

La NHTSA souhaite rendre obligatoire le freinage d’urgence automatique, y compris la détection des piétons, sur tous les nouveaux véhicules légers. Elle souhaite des normes de performance minimales qui feraient en sorte que les systèmes soient capables de prévenir ou d’atténuer les collisions frontales à des vitesses plus élevées et de fonctionner efficacement dans l’obscurité.

Une telle mesure permettra d’éviter au moins 360 décès et de réduire le nombre de blessés sur les routes américaines d’au moins 24 000 par année, selon l’organisme.

En attendant, nous allons suivre le dossier concernant les 184 000 Atlas 2018 et 2019 de près. Il n’est pas question d’un rappel pour le moment, mais ça pourrait se diriger vers cela.