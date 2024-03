• Auto123 met à l’essai le Volkswagen Atlas 2024.

Face à une concurrence féroce dans le segment des VUS intermédiaires, le Volkswagen Atlas 2024 se démarque par ses améliorations notables en termes de motorisation, d’espace à bord et de son confort.

Volkswagen Atlas 2024, profil Photo : K.Soltani

Volkswagen Atlas 2024 – quoi de neuf ?

Pour 2024, le VW Atlas s'offre une mise à jour avec un moteur légèrement plus puissant, un intérieur amélioré et six nouvelles finitions. Ce VUS intermédiaire, fabriqué aux États-Unis, est conçu spécifiquement pour répondre aux attentes des consommateurs américains.

À voir : Volkswagen Atlas 2024, premier essai : des retouches qui sont les bienvenues

Motorisation du Volkswagen Atlas 2024

Le Volkswagen Atlas 2024 est équipé d'un moteur de 2,0 litres turbocompressé produisant 269 chevaux et 273 lb-pi de couple, surpassant le modèle précédent de 34 chevaux et 15 lb-pi de couple.

Ce moteur turbo à injection directe a subi de nombreuses améliorations. Il comporte un système de distribution variable, des améliorations acoustiques et un convertisseur catalytique plus volumineux pour répondre aux normes d'émissions.

Le modèle (en configuration à traction) offre une consommation de carburant estimée par l'EPA à 11,8 / 8,7 / 10,2 litres / 100 km (ville/route/combinée) et varie légèrement selon les versions. La capacité de remorquage est de 2268 kg ou 5000 lb pour certains modèles.

Le Volkswagen Atlas 2024, arrière Photo : K.Soltani

Le système de traction

Le système 4Motion avec Active Control de Volkswagen est une transmission intégrale de dernière génération. Il s'active avant que les roues ne patinent, réduisant ainsi les pertes de traction. En conditions normales, seules les roues avant sont motrices pour économiser du carburant, mais les roues arrière peuvent être engagées rapidement via un différentiel central actionné par une pompe à huile électro-hydraulique.

Le système ajuste en continu le couple transmis aux roues arrière, jusqu'à un maximum de 50%. De plus, des blocages électroniques de différentiel latéraux, intégrés au système de contrôle de stabilité électronique, peuvent freiner brièvement une roue glissante pour maintenir une traction stable.

Volkswagen Atlas 2024, tableau de bord Photo : K.Soltani

Les modes de conduite

Le Volkswagen Atlas propose un système « Drive Mode Select » avec cinq modes de conduite (Eco, Confort, Sport, Personnalisé, Neige et tout-terrain). Ce système ajuste les paramètres de fonctionnement du moteur, de la transmission, de la direction et du régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que des systèmes d'assistance à la traction comme l'aide à la descente et l'aide au démarrage en côte. En mode Neige, il optimise la traction et réduit la puissance du moteur en cas de patinage. Le mode tout-terrain ajoute un contrôle manuel de la transmission et active le contrôle de descente en pente.

Design extérieur du Volkswagen Atlas 2024 Photo : K.Soltani

La conduite du Volkswagen Atlas 2024

Sur la route, le Volkswagen Atlas 2024 montre une nette amélioration en termes de performance et d'économie de carburant grâce à ce nouveau moteur 4 cylindres 2,0 litres turbocompressé, comparé au modèle précédent équipé du moteur V6.

Lors de tests antérieurs, l'Atlas équipé du V6 consommait plus de 14 litres / 100 km en conduite mixte, tandis que les essais récents en ville avec le nouveau moteur 4 cylindres ont montré une consommation réduite à environ 11,5 litres / 100 km.

Le moteur, même s’il est de plus petite cylindrée, en passant de 3,6 à 2.0 litres, est tout aussi agréable à conduire - à condition de ne pas le pousser dans les tours.

Par ailleurs, l'Atlas 2024 ne fait aucun compromis sur le confort et l'espace intérieur, très généreux. Avec trois rangées de sièges, le VUS peut accueillir jusqu'à sept passagers, ce qui assure une flexibilité pour les familles. L'espace pour les jambes et la tête est important dans toutes les rangées, ce qui rend les longs trajets plus agréables. Il est un des rares modèles à offrir autant d’espace pour les jambes aux deuxièmes et troisièmes rangées.

Volkswagen Atlas 2024 gris Photo : K.Soltani

Prix du Volkswagen Atlas 2024

Le Volkswagen Atlas 2024 débute à 49 995 $ au Canada. Notre modèle d’essai, l'Atlas Execline R-Line, coute 59 995 $. La seule option ajoutée à notre véhicule était des sièges de capitaine pour 700 $. Voici la liste complète des variantes et leurs prix :

- Atlas Comfortline 2024 - PDSF 49 995 $

- Atlas Peak Edition 2024 (nouvelle variante) - 53 995 $

- Atlas Highline 2024 - 56 995 $

- Atlas Execline R-Line 2024 - 59 995 $

À voir : Volkswagen Atlas 2024 : prix et détails annoncés pour le Canada

À voir : New York 2023 : un Peak Edition plus robuste pour le Volkswagen Atlas 2024

L'avant du Volkswagen Atlas 2024 Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Face à une concurrence féroce dans le segment des VUS intermédiaires, le Volkswagen Atlas 2024 se démarque par ses améliorations notables en termes de motorisation, d’espace à bord et de niveau de confort. Dans un segment ou le Toyota Highlander et le Honda Pilot sont des références établies, l'Atlas 2024, avec sa consommation réduite et son intérieur spacieux, offre maintenant une alternative séduisante.

Ses atouts pourraient lui permettre de s'imposer comme un choix privilégié pour les consommateurs canadiens recherchant un véhicule familial polyvalent et économique.

Les concurrents du Volkswagen Atlas 2024

Dans cette catégorie, les concurrents sont nombreux. Comme mentionné, le Highlander et le Pilot sont les noms qui ressortent comme concurrents directs et d’ailleurs, les trois modèles offrent des caractéristiques similaires en termes de confort et d'espace. Voici la liste plus complète des modèles qui concurrencent l’Atlas 2024 :

- Nissan Pathfinder

- Ford Explorer

- Chevrolet Traverse

- Mazda CX-9

- Subaru Ascent

- GMC Acadia