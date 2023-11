• Volkswagen rappelle son modèle ID.4.

Les rappels sont monnaie courante à travers l’industrie automobile. La plupart du temps, c’est relié à des problèmes mécaniques ou informatiques, mais parfois, la raison est d’une tout autre origine. C’est le cas avec ce rappel du VUS électrique ID.4 que Volkswagen lance aujourd’hui. Les modèles 2023 et 2024 sont touchés.

Concrètement, le constructeur invite 23 883 exemplaires à l’atelier afin de régler un problème potentiel avec un écran pare-soleil, plus précisément celui qui se déroule au toit panoramique pour nous protéger des rayons du soleil. Non, ce dernier n’a pas été mal fixé. Plutôt, selon ce qu’on peut trouver sur le site de Transports Canada, « le matériau de l’écran pare-soleil à enroulement du toit ouvrant panoramique pourrait ne pas répondre aux exigences d’inflammabilité de la réglementation canadienne. »

Au Canada, 2744 véhicules sont concernés par la campagne.

Volkswagen a découvert le problème lors de tests internes. Le constructeur affirme n’avoir reçu aucune plainte ou notification de blessures. Les tests ont révélé une variabilité inacceptable de la vitesse de combustion des tissus, qui brûlent parfois plus rapidement que ne l’autorise la réglementation. En cas d’incendie à l’intérieur du véhicule, c’est évident, le risque est plus grand si les matériaux ont tendance à brûler plus rapidement.

Volkswagen ID.4, aperçu de l'intérieur avec le toit panoramique Photo : Auto123

Les tests internes du fournisseur de tissu avaient toujours donné des résultats satisfaisants en ce qui a trait à la conformité légale. Après de longues discussions, Volkswagen a décidé qu’« en raison de l’incohérence des résultats des tests, on a décidé de lancer un rappel pour non-conformité ».

Pour régler le problème, « Volkswagen doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire appliquer un produit ignifuge sur le pare-soleil à enroulement », peut-on lire sur le site de Transports Canada.

Depuis le 1er août 2023, l’écran pare-soleil à enroulement a été retourné, orienté de sorte que sa surface extérieure soit désormais tournée vers l’intérieur du véhicule. Pour une raison quelconque, cela a permis d’obtenir de « meilleures performances » lors des tests.