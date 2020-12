Nissan doit rappeler de vieilles Sentra 2002-2006

Il est rare qu’un constructeur automobile soit forcé de rappeler des véhicules ayant plus de 15 ans, mais c’est pourtant la situation à laquelle est confrontée Nissan ces jours-ci.

La cause ? Les fameux coussins gonflables Takata, encore eux. La faute n’est donc pas attribuable à un problème Nissan, mais bien à ces coussins qui peuvent exploser au visage des occupants avant d’un véhicule. Au passage, rappelons qu’ils peuvent projeter des fragments et causer de sérieuses blessures, et même, la mort.

Jusqu’ici à travers la planète, 26 décès ont été enregistrés en raison de ces coussins. Voilà pourquoi nous martelons le message lorsqu’il est question de ces derniers, car des vies sont potentiellement en danger.

Dans le cas qui nous intéresse ici, le rappel vise des modèles 2002 à 2006 de la berline Sentra. Cette génération, rappelons-le, avait été fort populaire auprès des consommateurs et on la retrouve encore en grand nombre sur la route.

Au total, 3930 unités sont rappelées, dont 656 au Canada. Voici comment Transports Canada résume l’opération à venir :

« Ce rappel concerne certains véhicules qui ont subi une inspection du générateur de gaz de coussin gonflable dans le cadre du rappel n° 2015-210 de Transports Canada, mais dont le générateur de gaz de coussin gonflable n’a pas été remplacé. Dans le cadre de ce rappel, le générateur de gaz de coussin gonflable subira une nouvelle inspection et, au besoin, un générateur de gaz de remplacement sera fourni. » - Transport Canada

Photo : Nissan Nissan Sentra 2002

Et si cette campagne est nécessaire avec des véhicules plus vieux, c’est qu’au départ, les unités concernées avaient été identifiées comme ayant un autre type de coussin. Voilà pourquoi elles n’avaient pas été visées au préalable.

Transports Canada mentionne que « Les propriétaires seront avisés par la poste et devront amener leur véhicule chez un concessionnaire pour remplacer le générateur de gaz de coussin gonflable du passager avant. »

Bien sûr, certains pourraient être difficiles à rejoindre. Voilà pourquoi nous vous invitons à être proactif dans le cas présent. Si vous êtes le/la propriétaire d’une Nissan Sentra des années 2002 à 2006, n’hésitez pas à aller de l’avant. Vous pouvez contacter Nissan Canada au 1-855-835-3854, et / ou vérifier ici pour confirmer si votre véhicule est affecté par ce rappel.