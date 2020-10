Porsche a déjà vendu 10 000 Taycan

La Taycan, la première voiture tout électrique de Porsche, se vend bien à travers le monde. En effet, la compagnie a annoncé qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, elle avait jusqu’ici écoulé 10 944 unités.

Et, ce, en pleine pandémie !

On se souviendra qu’à l’annonce du modèle, la compagnie prévoyait l’assemblage de 20 000 exemplaires pour sa première année sur le marché. Puis, en raison de la forte demande, on avait doublé la capacité potentielle de production.

Pour l’instant, la Taycan représente 5,7 % du volume total des ventes de la compagnie, ce qui n’est pas négligeable. Bien qu’à l’instar des autres constructeurs la firme allemande ait vu ses ventes chuter cette année, elle enregistre quand même 191 543 transactions depuis le début de l’année, une modeste de baisse de 5 % par rapport à l’an dernier.

Quant à la Taycan, elle a le vent dans les voiles, car au cours du dernier trimestre (juillet à septembre), Porsche a augmenté la production et les ventes sont passées à 6464 unités. Cela représente 8,7 % du volume total. C’est aussi deux fois plus qu’au deuxième trimestre et quatre fois plus qu’au premier.

Si l’on se base sur le rythme du troisième trimestre, le taux de production annuel dépasse déjà les 25 000. Et il est appelé à croître.

En comparant les résultats mondiaux avec ceux des États-Unis, il s’avère qu’au troisième trimestre, près de 29 % de toutes les Taycan ont été vendus aux États-Unis. Chez nous, le modèle se pointe, mais nous aurons l’occasion de revenir sur sa « performance » en matière de vente au cours des prochains mois.

