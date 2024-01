• Nissan dévoile un Ariya NISMO.

Nissan a dévoilé aujourd’hui une version plus sportive de son VUS électrique Ariya, la NISMO. On connaît bien cette appellation chez ce constructeur, car elle nous renvoie à la division de course de l’entreprise, Nissan Motorsports.

L’Ariya est un VUS intéressant, offrant une puissance suffisante et une autonomie fort raisonnable, mais pour ce qui est de la sportivité, il faut regarder ailleurs. Voilà certainement une des perceptions que l’on souhaite changer avec cette nouvelle variante.

Elle sera d’abord lancée au Japon au printemps, mais il y a lieu de croire que d’autres marchés suivront, y compris le nôtre.

L’Ariya NISMO est basée sur la version e-4ORCE. Cette dernière ajoute un second moteur électrique à l’arrière pour offrir la traction intégrale et un peu plus de puissance.

Nissan Ariya NISMO, de haut Photo : Nissan

Deux variantes ont été dévoilées, mais certains éléments techniques restent à définir. Le modèle de base B6 génère 362 chevaux et 413 livres-pieds de couple, qu’il tire de sa batterie de 66,0 kWh. Le modèle B9, plus puissant, développe 429 chevaux et 443 lb-pi de couple grâce à une batterie plus imposante de 91 kWh. (La version la plus probante de l’Ariya propose actuellement 389 chevaux.) Des roues de 20 pouces vont équiper le modèle.

Nissan précise que les ingénieurs de l’équipe NISMO ont travaillé sur le réglage de la puissance afin d’améliorer l’accélération et la sensation de plaisir que l’on ressent au volant. Par exemple, un nouveau mode de conduite NISMO offrira plus de réactivité. Une option va aussi permettre d’ajouter des sons à l’accélération, une sonorité qui va évoquer celle des voitures de la série Formule E, à l’intérieur de laquelle Nissan est impliquée.

Des réglages additionnels à la hauteur du châssis devraient également faire de l’Ariya un modèle plus solide et agile sur les routes en lacets.

Nissan Ariya NISMO, intérieur Photo : Nissan

À l’intérieur, la présentation sera la même qu’avec la version régulière, mais on aura droit au traitement NISMO, souvent reconnaissable aux accents rouges (console centrale, tableau de bord, sièges) et noirs qui viennent ajouter une touche de sportivité à l’ensemble. Des sièges sport plus enveloppants seront aussi de la partie.

À l’extérieur, les décorations rouges sont aussi bien présentes, notamment avec cette ligne de base de caisse qui fait le tour du véhicule.

Ce qui reste à surveiller, c’est l’annonce confirmant ou infirmant la venue de cette variante en Amérique du Nord. Si on nous la réserve, on ne devrait pas trop tarder à le savoir.

Nissan Ariya NISMO, sièges Photo : Nissan

Nissan Ariya NISMO, avant Photo : Nissan