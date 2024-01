Porsche dévoile officiellement son Macan électrique 2024

Le Porsche Macan électrique 2024 vient d’être officiellement dévoilé. À la fin du mois d’octobre dernier, nous nous sommes rendus en Allemagne, plus précisément du côté de Leipzig où est assemblé le véhicule, pour aller le découvrir et effectuer quelques tours de piste… dans le siège du passager.

Aujourd’hui, la compagnie lève le voile sur ce modèle qui est très attendu avec une présentation plus formelle et d’autres photos officielles.

Voici les grandes lignes et les confirmations attendues concernant les versions qui seront commercialisées au Canada.

Versions et performance

Deux variantes seront au catalogue, soit le Macan 4 et le Macan Turbo. Le premier va offrir une puissance maximale de 402 chevaux (avec la fonction Overboost) et 479 lb-pi de couple. Quant à la variante Turbo, elle va livrer une capacité de 630 chevaux et 833 livres-pieds de couple.

Avec de tels chiffres, vous le devinez, les performances seront hallucinantes. On parle d’un temps de 5,2 secondes pour le 0-100 km/h dans le cas du Macan 4, alors qu’avec le Macan Turbo, il ne faudra que 3,3 secondes pour atteindre cette limite. Les dispositions des moteurs électriques, à l’avant et à l’arrière, vont bien sûr assurer la traction intégrale.

« Nous portons le Macan à un niveau totalement nouveau, une nouvelle expérience de conduite et un design très impressionnant », a déclaré Oliver Blume, président du conseil d’administration de l’entreprise, à l’occasion de la première mondiale qui a eu lieu à Singapour.

De son côté, Jörg Kerner, vice-président de la gamme de produits Macan, a ajouté ceci : « Notre objectif est de proposer le modèle le plus sportif de son segment avec le Macan tout électrique. »

Avec les chiffres annoncés, disons que Porsche est sur la bonne voie.

Voir : Porsche Macan électrique, premier contact : le défi de conserver l’ADN de la marque

Porsche Macan Turbo 2024 Photo : Porsche

Design

On a maintenant une excellente idée de ce qui a été fait avec cette nouvelle génération tout électrique. On remarque que la compagnie a respecté l’esprit du modèle de première génération, mais que la nouvelle mouture est porteuse de la signature électrique de l’entreprise, notamment à l’avant.

Ce qui saute aux yeux, ce sont ces phares divisés en deux parties : l’unité lumineuse supérieure, avec des phares de jour à quatre pointes, est intégrée dans les ailes et souligne la largeur du véhicule. Quant à lui, le module principal des phares, doté de la technologie matricielle à DEL, offerte en option, est positionné légèrement plus bas dans la partie avant.

Porsche Macan Turbo 2024, arrière Photo : Porsche

À l’arrière et de profil, on remarque une ligne de toit hyper fluide qui rejoint la lunette arrière en formant une ligne quasi parfaite. Cela ajoute au style très épuré du produit qui adopte une allure très aérodynamique.

D’ailleurs, la compagnie fait mention du système PAA (Porsche Active Aerodynamics). Cette approche met de l’avant des éléments actifs et passifs qui améliorent le coefficient de traînée du véhicule (il est de 0,25 cx avec ce modèle). Elle inclut un becquet arrière adaptatif, des volets de refroidissement actifs sur les prises d’air avant et un soubassement entièrement étanche à surface flexible. Des rideaux d’air sous le module de phares et la partie avant optimisent également le flux d’air. À l’arrière, les arêtes latérales et le diffuseur à lamelles garantissent l’efficacité aérodynamique.

Cela va bien sûr contribuer à offrir un maximum de kilomètres d’autonomie. Malheureusement, c’est la donnée qui nous manque. Elle sera fournie à l’approche de la commercialisation du modèle.

Le Macan 4 sera proposé à partir de 99 300 $ pendant que le Macan Turbo verra son prix de départ être de 125 300 $.

Les modèles peuvent être commandés dès maintenant. Les premières livraisons canadiennes sont prévues pour l’été prochain.