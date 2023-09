Le prochain Nissan Armada s’inspirerait du Range Rover

La dernière fois que Nissan nous a offert des changements importants avec l’Armada, c’était pour l’année 2017. Mais même à ce moment, on nous offrait l’évolution du Nissan Patrol qui roulait déjà depuis quelques années ailleurs dans le monde.

Le geste avait donné un coup de pouce aux ventes, mais au cours des dernières années, elles ont chuté. En 2022, elles avaient retrouvé le rythme d’avant 2017, soit entre 10 000 et 15 000 unités par année.

Conséquemment, on peut s’attendre à des changements importants pour la prochaine génération afin de donner une autre vie au modèle. Les premières informations commencent à circuler concernant cette dernière, ainsi que l’avenir d’autres produits nord-américains de Nissan. En fait, selon les renseignements qui circulent, Nissan envisage une sérieuse mise à jour de sa famille de produits nord-américains. Les concessionnaires américains de l’entreprise se sont réunis à Las Vegas, au Nevada, en août dernier pour en savoir plus sur les produits en préparation, notamment la prochaine génération de l’Armada « de type Range Rover ».

Le Nissan Armada 2022 gris Photo : D.Heyman

Le chef de la direction de l’entreprise, Makoto Uchida, a déclaré aux concessionnaires que Nissan restait déterminé à offrir une gamme diversifiée offrant différents groupes motopropulseurs. De nombreux nouveaux véhicules électriques se profilent à l’horizon, mais le moteur à combustion interne n’est pas mort. Les concessionnaires ont notamment pu découvrir en avant-première les remplaçants du Kicks, du Murano et de l’Armada. Toujours positionné comme le VUS le plus cher de Nissan, le prochain Armada sera « plus gros et plus robuste » que le modèle actuel. Un concessionnaire présent, qui a souhaité garder l’anonymat, l’a décrit comme « semblable à un Range Rover ».

La prochaine cuvée laisserait aussi de côté le moteur V8 de 5,6 litres qui sert le modèle depuis des lunes. On ferait cette fois appel à un V6 biturbo qui proposerait 424 chevaux. Une boîte automatique à neuf rapports lui serait associée. À bord, on s’attend à un environnement plus riche, assurément bardé d’écrans et des dernières technologies en matière de connectivité et de sécurité.

On ne sait trop à quel moment la prochaine génération de l’Armada sera présentée.

Parmi les autres nouvelles qui ont émané de cette réunion de concessionnaires, on a pu apprendre que Nissan allait lancer 27 nouveaux modèles à travers le monde d’ici 2030, dont 19 seront tout électriques. Reste à voir combien seront commercialisés chez nous. On sait que l’un d’entre eux sera un petit VUS à l’allure sportive, destiné à remplacer la LEAF. Une berline de performance serait aussi dans les plans, cette fois comme remplaçante de la Maxima.

La technologie e-Power, qui se veut un système composé d’un moteur électrique qui met les roues en mouvement et d’un moteur à essence qui recharge la batterie, fera aussi ses débuts nord-américains.

Certains modèles électriques profiteront aussi des batteries à semi-conducteurs que Nissan est en train de développer. Ces dernières promettent une plus grande autonomie.

Enfin, la compagnie souhaite aussi redorer son blason. Elle souhaite que les gens choisissent ses produits pour le logo et non parce qu’ils sont les véhicules les plus abordables sur le marché ou dans une catégorie donnée.

Bref, on peut s’attendre à ce que ça bouge chez Nissan au cours des prochaines années.