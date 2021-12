Nissan présente un couple de véhicules récréatifs au look très séduisant, parfaits pour ceux qui ont pris l'habitude de faire des excursions prolongées en cette ère de pandémie. Les deux concepts sont basés sur le NV350 Caravan du constructeur, mais ils portent l'esthétique de la vie en VR à un tout autre niveau. Nissan les présentera dans leur intégralité au Tokyo Auto Salon de Tokyo début janvier, mais voici ce que nous savons déjà :

Concept Mountain Base, fig. 2

Concept Mountain Base

L'habillage en similibois n'est qu'un des charmes de ce VR. La partie avant est dotée d'une calandre et d'une protection des phares intégrées, tandis qu'une barre d'éclairage tout-terrain est installée sur le toit, partageant l'espace avec un grand panneau solaire réglable pour lui permettre de capter les rayons du soleil de manière optimale. Les vitres latérales sont absentes, remplacées par d'autres panneaux solaires. Les roues, quant à elles, sont logées sous des élargisseurs d'ailes.

L'intérieur somptueux est une attraction tout aussi importante, sinon plus. La plus grande partie est occupée par une grande banquette jumelée à une surface de table avec des écrans. Là encore, on retrouve des panneaux de bois pour une sensation très naturelle. Certains murs sont également ornés d'un motif de maille qui crée un effet très distinctif. L'intérieur est équipé d'un système d'éclairage et d'une télévision sur laquelle on peut voir un feu de foyer virtuel.

Concept Mountain Base, fig. 3

Concept Mountain Base, fig. 4

Concept Caravan Myroom

Ce modèle semble plus ordinaire à l'extérieur, mais il est doté de roues en acier peintes en noir. L'intérieur est conçu pour le camping haut de gamme, et comporte donc des meubles de style moderne, des armoires et des étagères finies en bois clair. Il y a un lit pliant et des fenêtres à lamelles pour laisser entrer le soleil quand on le souhaite. Oh, et il y a un canapé pour se prélasser, bien sûr.

On ne sait jamais si ce genre d'étude de design pourrait en arriver un jour à une version de production, ni si elle ferait le chemin jusqu'à notre marché. Les chances sont minces, il vaut l’avouer. Mais en revanche, il y a très probablement des idées, des technologies et des concepts de design qui migreront vers de véritables modèles Nissan dans quelques années.

En attendant, il est certainement amusant de rêver d'une escapade en camping dans des fourgons comme ceux-ci, alors que l'hiver s'installe et que nous nous terrons à la maison pendant cette autre vague de COVID-19.

Concept Caravan Myroom

Concept Caravan Myroom, fig. 2