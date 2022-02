Nissan Canada nous présente la Z et l’Ariya

Toronto, Ontario — Nissan Canada nous a conviés à une petite rencontre du côté de Toronto le 2 février dernier. En fait, l’événement s’est tenu au Nissan Studio qui est situé dans le centre commercial Yorkdale, à North York, en bordure de l’autoroute 401.

L’objectif était simple ; nous dévoiler la sportive Z, entièrement renouvelée pour l’année 2023, ainsi que le prochain véhicule tout électrique de la marque, le VUS Ariya 2023. Ces produits étaient au Salon de l’auto de Los Angeles l’automne dernier, mais aucune grande présentation n’avait eu lieu en raison du contexte pandémique.

En marge du Salon de l’auto de Montréal qui devait se tenir à la fin du mois de janvier, on devait découvrir l’Ariya à cet endroit. Le rendez-vous a été remis, bien sûr. Il a finalement eu lieu hier.

Évidemment, on ne reviendra pas sur les détails techniques complets de ces modèles, ce qui a déjà été fait dans nos pages. On rappellera quelques grandes lignes tout en vous livrant quelques impressions recueillies à froid lors des quelques minutes qui nous étaient allouées en présence du modèle.

Avant d’amorcer cette courte tournée, mentionnons que vous pouvez réserver les modèles à compter d’aujourd’hui. Les livraisons vont suivre au cours des prochains mois.

Évidemment, même si le véhicule qui symbolise le plus l’avenir de la marque est le VUS électrique Ariya, c’est la Z qui a attiré le plus de regards. Cette dernière, qui représente le passé et aussi le présent de la compagnie, nous revient repensée pour une première fois depuis pratiquement 15 ans.

Son style respecte l’héritage du modèle. Le grand changement, outre la présence d’un nouveau châssis, c’est la greffe du moteur V6 biturbo de 3 litres et 400 chevaux qu’on a découvert il y a quelques années chez Infiniti. Ce dernier peut être associé à une boîte manuelle à six rapports ou à une transmission automatique à neuf engrenages.

Nous n’avons pas encore de prix à partager, mais on nous promet que la Z va demeurer « abordable » pour ceux et celles à la recherche d’une sportive de haute performance. « Ça fait partie de l’héritage de la marque », a déclaré Scott Pak, gestionnaire principal, Planification des produits de Nissan Canada, lors de son allocution.

Concernant sa disponibilité, nous avons tenté d’obtenir plus d’informations auprès de Steve Milette, président de Nissan Canada. La semaine dernière, des nouvelles affirmant qu’un seul exemplaire serait livrable par concession ont fait la manchette. Il est important d’apporter quelques précisions.

Concrètement, la distribution sera plus limitée au départ concernant l’édition de lancement. Cependant, par la suite, « ceux qui désirent une Z n’auront pas de difficultés à en avoir. Nous prévoyons en vendre beaucoup », nous a-t-il confié.

Quant au modèle, les quelques moments passés à l’intérieur nous ont bien sûr donné l’occasion de découvrir un habitacle modernisé. Celui-ci conserve quelques touches classiques, comme les trois cadrans ronds montés sur le sommet du tableau de bord. Les sièges, même s’ils proposent des ajustements électriques, comptent aussi sur des réglages manuels pour l’assise, notamment. Il faudra voir sur les longues distances, car les baquets étaient vraiment une des faiblesses du modèle d’ancienne génération.

On découvre également plusieurs commandes et commutateurs propres à d’autres produits de la famille. C’est nécessaire pour éviter une explosion des coûts de développement, mais aussi pour garder le modèle abordable, justement.

La vraie mesure, cependant, elle va se prendre sur la route. On vous avoue avoir hâte de mettre cette bête à l’essai.

Dans le cas de l’Ariya, qui aurait normalement dû faire ses débuts plutôt (la pandémie n’a pas aidé), on parle d’une arrivée qui tombe à point cette année alors que d’autres produits similaires sont sur le point de nous parvenir.

Le modèle qui était présent à Toronto débarquait du Japon, comme en fait foi la présence d’un volant à droite. Les deux ailes de requin sur le toit sont aussi spécifiques à ce marché, une question relative à la quantité de bidules électroniques offerts à l’intérieur. Le modèle porte aussi deux ports de recharge, un sur chaque flanc avant ; un seul sera sur nos modèles.

Pour ce qui est du style et des proportions, on aura droit à la même recette ; vous reconnaîtrez facilement un Ariya nord-américain.

Quant aux versions qui seront offertes, il y en aura six (voir tableau). On retient bien sûr que certains modèles seront à traction, d’autres à rouage intégral. Deux tailles de piles seront livrables (63 et 87 kWh), chacune offrant des capacités différentes. On retient que dans le meilleur scénario, l’autonomie sera de 482 kilomètres alors qu’en matière de puissance, certaines déclinaisons vont proposer jusqu’à 369 chevaux.

Notez que les modèles à traction seront les premiers à nous parvenir à l’automne, mais qu’ils seront suivis des déclinaisons à traction intégrale avant la fin de la présente année. Comme avec la Z, on attend les prix canadiens.

À bord, on a découvert un produit suggérant un environnement très moderne et attrayant, doublé de certaines touches intéressantes, comme l’intégration de commandes tactiles à la bande horizontale où l’on retrouve les boiseries. La présence d’un plancher plat à l’avant, sans console gênante, rappelle les véhicules d’antan et offre une sensation d’aération peu commune.

À l’arrière, on s’attendait à trouver un peu plus d’espace. C’est correct pour les jambes, mais la forme fuyante du toit va compliquer l’existence des plus grands qui seront invités à y monter.

Enfin, comme avec la Z, c’est en s’installant au volant de ce produit qu’on pourra en prendre la pleine mesure. On a aussi hâte, croyez-nous, parce qu’il s’agit d’un véhicule très important pour la marque. Il va aussi nous donner une idée de ce qui nous attend pour la suite des choses chez Nissan, comme nous permettre de découvrir différentes technologies, dont le rouage intégral e4orce.

Chez Nissan, bien sûr, on a de grandes attentes. Steve Milette prévoit d’ailleurs des ventes importantes à travers le pays, des ventes qui seront assurément plus fortes là où les incitatifs sont présents (actuellement l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Colombie-Britannique).

Entendu sur place d’une autre source, on pourrait revoir un programme en Ontario. Les montants qui rendent les véhicules admissibles ou non pourraient aussi être révisés à travers différentes législations, de même qu’au niveau fédéral ; nous aurons l’occasion d’y revenir.

Voici les détails concernant la gamme Ariya 2023 au Canada :

La gamme Nissan Ariya 2023

